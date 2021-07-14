عماد سليمان يكشف لـ في الجول هدف الإسماعيلي من المباريات المتبقية بالدوري

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 12:31

كتب : ياسر الشريف

تدريبات الإسماعيلي

كشف عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة في الإسماعيلي الهدف الذي تسعى له اللجنة الفنية فيما تبقى من الموسم.

وقال عماد سليمان لـ FilGoal.com: "اتفقنا على تكوين فريق يخوض الموسم المقبل نهدف من وراءه تحقيق المنافسة على البطولات في الموسم المقبل".

وتابع "نعمل على أن تكون المواجهات الصعبة المقبلة في الدوري أفضل إعداد وتقييم للفريق من أجل تحديد ما يحتاجه النادي للموسم المقبل لإعداد فريق قوي".

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وأضاف "الإسماعيلي الفترة المقبلة سيخوض مباريات قوية بلقاء بيراميدز والأهلي والزمالك".

وأردف "منذ قدومنا وضعنا هدفا لإنقاذ الفريق بعدما ساءت النتائج والآن لابد من وضع هدف جديد نسعى للوصول له في الموسم المقبل".

وواصل " الفريق تعرض لهزة قوية الموسم الحالي ولابد أن يعود منافسا قويا ويدخل المربع الذهبي ومنافسا على الصدارة".

وأكمل "الإسماعيلي عاد قبلة لعدد كبير من اللاعبين يرغبون في ارتداء قميصه بعد نتائجه الأخيرة في الدوري بجانب معرفتهم بهدفنا في تكوين فريق جديد يعيد الدراويش لسابق عهده".

وأتم "استئنافنا التدريبات بعد فترة راحة سلبية للاعبين ومن المقرر أن يخوض خلال الفترة المقبلة مباراتين وديتين أمام فريقي المصري ودمياط داخل معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الدوري يوم 2 أغسطس المقبل.

الإسماعيلي يحتل حاليا المركز الـ11 في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 27 مباراة.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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