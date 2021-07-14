كلوب: صلاح حصل على راحة سلبية مثالية لأول مرة منذ سنوات

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 12:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح مرتديا قميص ليفربول الجديد

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على فترة الراحة السلبية المثالية التي حصل عليها نجمه محمد صلاح لأول مرة منذ سنوات.

ويستعد صلاح لانطلاق موسمه الخامس مع ليفربول بمعسكر في النمسا.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "صلاح حصل على سبعة أسابيع راحة هذا الصيف، كانت فترة طويلة بشكل لا يصدق".

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وأضاف الألماني "لقد اعتاد على الحصول على إجازة لمدة أسبوعين أو أسبوعين ونصف كل صيف، وهو ما لا يكفي أي لاعب كراحة سلبية".

تأجلت أول جولتين من تصفيات كأس العالم 2022 بعدما كان مقررا أن تلعب في بداية يونيو، كما قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عدم لعب مباريات ودية، مما منح الفرصة للاعبي الفريق من أجل الحصول على راحة سلبية كاملة.

وأكمل "لاعبو منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية الذين شاركوا في بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا أمامهم ثلاثة أسابيع راحة، هذا ما يمكننا منحهم".

وتابع "هؤلاء لن يشاركوا في معظم فترات الاعداد للموسم الجديد حتى يحصلوا على أطول وقت ممكن كراحة سلبية".

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي في 14 أغسطس المقبل.

في الموسم الماضي، حاول صلاح استعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، لكن اقتنصها هاري كين مهاجم توتنام بفارق هدف وحيد.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن كين.

أما في موسم 2018-2019 فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لكنه اكتفى بـ19 هدفا في موسم 2019-2020، مقابل 23 لجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي هداف الدوري.

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