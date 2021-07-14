هالاند يثير الشكوك حول مستقبله مع بوروسيا دورتموند

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 12:08

كتب : عبد الرحمن فوزي

إرلينج هالاند - دورتموند - إشبيلية

ألمح كريتسيان فالك الصحفي الموثوق بصحيفة بيلد الألمانية إلى رحيل هالاند عن بوروسيا دورتموند في الصيف الحالي.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وكتب فالك على حسابه على تويتر: "سألنا إيرلنج هالاند هل أنت باقي في دورتموند؟ ابتسم ولم يرد على السؤال".

كما ذكر فالك حساب تشيلسي على تويتر في نهاية التغريدة، تلميحا من من قرب انتقاله لتشيلسي.

ويضع بوروسيا دورتموند شرطا جزائيا في عقد هالاند مقابل 65 مليون يورو، ولكن يتم تفعيله فقط بعد نهاية الموسم المقبل.

وانتشرت العديد من التقارير التي أشارت إلى أن تشيلسي يريد ضم اللاعب بأي طريقة قبل بداية الموسم حتى ولو دفع ضعف المبلغ.

كما تشير بعض التقارير إلى أن ريال مدريد ومانشستر سيتي أيضا مهتمين بدخول سباق التعاقد مع هالاند.

مينو رايولا وكيل اللاعب كان قد رفض التعليق على تقارير رحيله عن النادي مكتفيا بقوله: "لا يوجد شيء لأقوله".

لكن مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند كان قد نفى تلك التقارير وقال: "لدينا بعض الخطط لهالاند في الموسم المقبل كجزء من الفريق".

وعاد هالاند لتدريبات بوروسيا دورتموند وبدأ فترة الاستعداد لخوض غمار الموسم المقبل.

وشارك اللاعب صاحب الـ 20 عاما مع دورتموند الموسم الماضي في 41 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفا وصناعة 12 هدفا آخرين في جميع البطولات.

إيرلنج هالاند بوروسيا دورتوند تشيلي
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