وجيه أحمد يوضح سبب احتساب الهدف لـ محمد شريف ضد المقاصة.. ومشكلة تواجه الدوري بسبب التسلل

تحدث وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة عن سبب احتساب هدف محمد شريف في مرمى مصر للمقاصة وكذلك استخدام تقنية الفيديو.

محمد شريف سجل هدفا احتسبه محمود عاشور حكم اللقاء رغم ارتطام الكرة بمحمد دسوقي مدافع مصر للمقاصة قبل أن تسكن الشباك.

وقال وجيه أحمد عبر قناة صدى البلد: "عندما يسدد لاعب كرة ثابتة ترتطم بالقائم ومن ثم الحارس فتسكن الشباك مثلما سجل عصام الحضري هدفا في شباك كايزر تشيفز في كأس السوبر الإفريقي عام 2001 والاتحاد الإفريقي اتحسبها للحارس، وهي مثل حالة محمد شريف هو سدد وتصدى لها الحارس وارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك".

وأضاف "اللعبة ليس لها قانون بل تقدير من الحكم، محمود عاشور قدّر أن الكرة ارتداد وكتب في تقريره أن الهدف لمحمد شريف وأيدنا قراره".

وأوضح "يُحتسب الهدف عكسيا عندما يتعمد اللاعب أو هناك محاولة لعب".

وأكمل "عاشور كتب محمد شريف في قراره، وبعدها سأل عن قراره".

وواصل "لا نشغل أنفسنا بوسائل التواصل الاجتماعي لن نركز مع التحكيم، إذ سُجل الهدف باسم لاعب آخر لم يكن لأحد أن يتحدث، لكن لأن محمد شريف احتسب الهدف لصالحه وهو ينافس على صدارة الهدافين مع أحمد ياسر ريان فبدأ الناس تتكلم عن قصة أهلي وزمالك مع منافسة أشرف بنشرقي".

رئيس لجنة الحكام: هدف محمد شريف شهد جدلا بسبب منافسة شريف على لقب الهداف ووجود بنشرقي ولكن لو أي لاعب آخر لما أحدثت جدلا#الماتش #صدى_البلد @HHathout pic.twitter.com/JEvrdHYAWX — صدى البلد (@baladtv) July 13, 2021

وعن استخدام حالات التسلل بتقنية الفيديو في الدوري المصري قال: "كل عمل له السلبيات والإيجابيات، لدينا بعض السلبيات في تقنية الفيديو، خاصة في تقنية خط التسلل، لسنا لنا دور التدخل البشري فيه".

وتابع "الحكم يضع نقطة عن آخر مكان للمدافع ومثلها للمهاجم، الخط الأحمر تعني أن المهاجم يسبق والخط الأزرق يعني أن المدافع يغطي".

وشرح "عندما يكون هناك ميل نضع الخط فلا تظهر بالعين المجردة للمشاهد العادي، وهي سلبية في تقييم التقنية".

وأكمل "لعبة محمد شريف بالعين المجردة ليس فيها تسلل، لكن التقنية تُظهر الحالة التحكيمية هي تكنولوجيا ليس لنا ذنب فيها".

وكشف عن مشكلة تواجه الجولات الأخيرة بسبب التقنية قائلا: "تقنية خط التسلل تعمل في سيارتان فقط من 4، إذ خضنا الجولات الأخيرة لديك 4 فرق تنافس على الهبوط فكيف سيكون الأمر".

وأتم "كيف أعلاجها؟ سأخبر الفريقين الأقل منافسة وحساسية ليس لدي خط التسلل في تقنية الفيديو".