قطر تبدأ مشوارها في الكأس الذهبية بتعادل مثير.. والمعز علي يكتب ما لم يحدث من قبل

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 10:11

كتب : إسلام أحمد

المعز علي - قطر - بنما - الكأس الذهبية 2021

حصد منتخب قطر نقطة من تعادله مع بنما بنتيجة 3-3 في بداية مشواره بالكأس الذهبية لقارة أمريكا الشمالية والتي تعادل كأس الأمم الإفريقية.

قطر تشارك بدعوة من اتحاد أمريكا الشمالية على غرار مشاركتها في كوبا أمريكا 2019 والتي أقيمت بالبرازيل.

ومثلما بدأ العنابي مشواره في كوبا أمريكا بالتعادل مع باراجواي بنتيجة 2-2، بدأ بالتعادل مع نظيره البنمي في أول مشاركة عربية بالكأس الذهبية.

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المباراة تأخرت بدايتها ساعة ونصف بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الدقيقة 48 تقدم أكرم عفيف لقطر وسجل رولاندو بلاكبيرن في الدقيقة 51.

وسجل المعز علي هدف قطر الثاني في الدقيقة 53، ليصبح مهاجم منتخب قطر قد سجل في 3 بطولات قارية مختلفة كأس آسيا 2019 وكوبا أمريكا 2019 والكأس الذهبية 2021.

وليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 3 بطولات قارية مختلفة.

الإثارة استمرت وسجل بلاكبيرن التعادل في الدقيقة 58، لتصبح النتيجة 2-2 في 10 دقائق فقط.

قطر عادت وتقدمت من جديد عن طريق حسن الهيدوس من ركلة جزاء سجلها على طريقة بانينكا في الدقيقة 63.

ومن علامة الجزاء أيضا سجل إريك ديفيز هدف التعادل لمنتخب بنما قبل 11 دقيقة على نهاية اللقاء.

تعادل انتهت به المباراة ليحل منتخب قطر ثانيا خلف الهندوراس التي اكتسحت جرينادا برباعية دون مقابل.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب قطر مع نظيره جرينادا فجر الأحد المقبل في الجولة الثانية ضمن مواجهات المجموعة الرابعة.

ويتأهل أول وثان ترتيب المجموعة إلى ربع النهائي والذي يقام بنظام خروج المغلوب.

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