سافيولا عن مواجهة مصر في الأولمبياد: الكرة المصرية قوية..وتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم دليل

شدد خافيير سافيولا لاعب منتخب الأرجنتين السابق على صعوبة مجموعة منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وقال سافيولا في تصريحات عبر شبكة أون تايم سبورتس: " مجموعة الأرجنتين في أولمبياد طوكيو صعبة للغاية بتواجد مصر وإسبانيا وأستراليا".

وتابع "كرة القدم لعبة مفاجآت وما حدث من منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2001 والفوز بالمركز الثالث خير دليل".

واستمر "أتابع كرة القدم المصرية أحيانا وأعرف أن مصر لديها مواهب كروية كبيرة وفوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية على حساب بالميراس البرازيلي يؤكد قوة الكرة المصرية".

وأضاف "ميسي كان سعيدا للغاية بعد التتويج ببطولة كوبا أمريكا وتحدثت إليه وعرفت كيف يشعر بهذا الكم الكبير من السعادة".

وتوج منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا للمرة الـ 15 في تاريخه والأولى منذ عام 1993.

وفاز منتخب الأرجنتين بالمباراة النهائية أمام البرازيل بهدف دون مقابل سجله أنخيل دي ماريا.

سافيولا لعب للعديد من الفرق في مسيرته الكروية أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وبنفيكا، وأعلن اعتزاله في عام 2016 مع نادي ريفربليت.

وخاض سافيولا 40 مباراة مع منتخب الأرجنتين الأول وتمكن خلالهم من تسجيل 11 هدف.

وحصل سافيولا على الميدالية الذهبية برفقة منتخب الأرجنتين الأولمبي في دورة ألعاب أثينا 2004.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبي مبارياته في أولمبياد طوكيو أمام إسبانيا يوم 22 يوليو على ملعب سابورو دوم.