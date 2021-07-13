استاد الإسكندرية يكشف لـ في الجول سبب رفض طلب الزمالك بملاقاة غزل المحلة على أرضه

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 23:50

كتب : هاني العوضي إبراهيم رمضان

الزمالك - غزل المحلة - بنشرقي

الزمالك غزل المحلة في الدوري
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