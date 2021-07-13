ألعاب الأولمبياد - القوس والسهم.. سلاح الجيوش القديمة

ابتكر الإنسان في عصور ما قبل التاريخ سلاح القوس والسهم لاستخدامه في صيد الحيوانات عن بعد.

وتحول استخدام سلاح القوس والسهم إلى الحروب وكان المصريون القدماء أول من عرفوا باستخدامه في الحروب.

ثم تطور شكل القوس في العصور الوسطى وأصبح القوس الطويل هو السلاح الرئيسي في الجيش الإنجليزي.

ويعد أشهر من استخدم القوس والسهم هو "روبن هود" وهي شخصية من التراث الإنجليزي لرامي إنجليزي كان يتمتع بمهارة فائقة في استخدام هذا السلاح.

وظهرت رياضة القوس والسهم لأول مرة في الأولمبياد عام 1900 في باريس واستمرت للرجال فقط حتى أولمبياد 1972 في ميونيخ عندما شاركت فيها النساء لأول مرة.

تأسس الاتحاد الدولي للعبة القوس والسهم عام 1931 في بولونيا في إيطاليا، والآن أصبح مقره في لوزان السويسرية.

وتشتهر كوريا الجنوبية بإخراج أكثر الرماة مهارة في العالم وهي أكثر دولة حصدت الميداليات الذهبية في رياضة القوس والسهم خلال تاريخ الأولمبياد.

قوانين وشرح لعبة القوس والسهم

يصوب الرامي على قرص دائري مقسم إلى 5 حلقات بألوان مختلفة.

ترتيب الألوان من الخارج إلى الداخل هو (أبيض – أسود – أزرق – أحمر – أصفر) وتتدرج النقاط من 1 إلى 10 بنفس الترتيب.

ويحصل الرامي على نقطة واحدة عندما يصيب اللون الأبيض و10 نقاط عندما يصيب اللون الأصفر منتصف القرص الدائري.

في الأولمبياد يطلق الرامي 36 سهما في الجولة الواحدة ومن 4 مسافات مختلفة ليكون مجموع الأسهم 144 سهما، وفي نهائي الأولمبياد يرمي 12 سهما فقط في كل جولة.

وتشارك مصر في أولمبياد طوكيو 2020 في رياضة القوس والسهم بالثنائي أمل آدم ويوسف طلبة.

ولم تحصد مصر أي ميدالية أولمبية من قبل في رياضة القوس والسهم.