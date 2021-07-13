ألعاب الأولمبياد - الملاكمة.. رياضة الملوك والنبلاء

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 23:39

كتب : عمرو عبد المنعم

ألعاب الأولمبياد - الملاكمة

الملاكمة.. أو كما تعرف رياضة الملوك، هي رياضة يهاجم في اثنان من الملاكمين في نفس الوزن بعضهما بالضرب بالقبضات خلال عدة جولات.

يطلق عليها اسم رياضة النبلاء بسبب اهتمام الإغريق بها بشكل كبير ومارسها النبلاء أولا، وبعدها أصبحت لعبة شعبية في اليونان.

منذ بداية الأولمبياد والملاكمة حاضرة في جميع الدورات باستثناء دورة ستوكهولم 1912 بسبب حظر اللعبة في السويد وقتها.

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وكانت الملاكمة في الأولمبياد لعبة للرجال فقط، إلى أن تم اعتمادها لعبة للنساء أيضا بداية من أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

قوانين الملاكمة

تُلعب المباراة من 3 جولات كل جولة مدتها 3 دقائق وبين الجولات استراحة لمدة دقيقة واحدة.

يجب على الملاكم لمس خصمه في مقدمة الرأس أو الجسد فوق الحزام.

ويتم احتساب النقاط عندما يمنح 3 من أصل 5 حكام للمباراة النقطة للملاكم في نفس التوقيت عن طريق الضغط على زر احتساب النقاط.

وفي النهاية يفوز الملاكم صاحب العدد الأكبر من النقاط، أو يفوز أحدهما بالضربة القاضية.

تقسم الأوزان بالنسبة للرجال إلى 8 أوزان وهي (الديك 52 كج – الريشة 57 كج – الخفيف 63 كج – الوسط 69 كج – المتوسط 75 كج – الخفيف الثقيل 81 كج – الثقيل 91 كج – فوق الثقيل +91 كج).

أما السيدات تتنافس في 5 فئات وهي (الديك 51 كج – الريشة 57 كج – الخفيف 60 كج – الوسط 69 كج – المتوسط 75 كج).

بداية من أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 لم يعد على الذكور ارتداء أغطية الرأس الواقية بسبب حكم الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة الأولمبية بأن واقي الرأس يساهم في زيادة خطر الإصابة بارتجاج في المخ.

وحصلت مصر في الملاكمة على 4 ميداليات أولمبية، بواقع ميدالية فضية و3 برونزيات.

عبد المنعم الجندي – برونزية الملاكمة – روما 1960.

أحمد إسماعيل الشامي – برونزية الملاكمة – أثينا 2004.

محمد السيد – برونزية الملاكمة – أثينا 2004.

محمد علي – فضية الملاكمة – أثينا 2004.

وتشارك مصر في أولمبياد طوكيو 2020 في الملاكمة بالثنائي عبد الرحمن عرابي ويسري رزق الله.

الملاكمة طوكيو 2020
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