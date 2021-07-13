دوناروما يودع ميلان: بعض القرارات ليست سهلة

أرسل جيانوليجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا وميلان السابق رسالة وداعية لجماهير الفريق بعد رحيله رسميا.

وكان ميلان قد أعلن رحيل دوناروما عن الفريق بعد انتهاء تعاقده مع النادي وعدم التوصل لاتفاق لتمديد التعاقد.

وجاءت رسالة دوناروما للجماهير كالتالي:

بعض القرارات صعبة، ولكنها جزء من نمو الإنسان، في بدايتي مع ميلان كنت أكثر من طفل، لمدة ثماني سنوات ارتديت ذلك القميص بكل فخر.

حاربنا وعانينا وفزنا وبكينا وفرحنا من جديد، كل ذلك برفقة زملائي والمدربين، كل من كان ومازال جزء من ذلك النادي، بالإضافة لجماهيرنا والتي هي جزء من المكان الذي كان عائلتي للعديد من السنوات.

حققت أيضا بعض الأهداف الشخصية بالقميص الأحمر، مثل مشاركتي الأولى في الدوري الإيطالي بسن الـ16 عاما، لقد عشت سنوات رائعة لن أنساها أبدا.

الآن حان الوقت لقول الوداع، قرار لم يكن سهلا في الحقيقة، ومنشوري ليس كافيا بالطبع لشرح ذلك، أو بالأحرى التعبير عما أشعر به لا يمكن أن يترجم للكلمات.

كل ما أستطيع قوله هو أن أحيانا، من الصحيح أن تختار التغيير لمواجهة تحديات جديدة، وللنمو، وإكمال نفسك.

كجميع الرؤوس الحمراء الذين قابلتهم من اليوم الأول لليوم الأخير سيكونون في قلبي دائما كجزء مهم وأساسي من رحلة الحياة التي جعلتني ما أنا عليه.

أتمنى لميلان كل النجاحات الممكنة من كل قلبي، من أجل المودة التي تربطني بهذه الألوان، شعور لا يمكن أن يمحوه الزمن أو المسافة.

وحقق دوناروما يورو 2020 مع منتخب إيطاليا بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

واختارت اللجنة المنظمة للـ يورو دوناروما كأفضل لاعب في البطولة، ليصبح أول حارس يحقق أفضل لاعب في تاريخ الـ يورو.

ووفقا للتقارير فإن دوناروما قد وقع على عقد للانضمام لباريس سان جيرمان بالفعل، ولكن ينقص فقط الإعلان الرسمي والذي اقترب كثيرا بعد رسالة اللاعب الوداعية لميلان.