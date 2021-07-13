ألعاب الأولمبياد - كرة السلة.. رياضة العمالقة الأمريكان

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 22:45

كتب : عمرو عبد المنعم

ألعاب الأولمبياد - كرة السلة

من أكبر الألعاب شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم ويتنافس فيها فريقان كل منهما مكون من 5 لاعبين والهدف هو إدخال الكرة في السلة لاحتساب النقاط.

بدأت لعبة كرة السلة في أواخر القرن الثامن عشر في الولايات المتحدة.

واستمرت اللعبة في التطور والانتشار حول العالم وأصبح يسافر إلى أمريكا كل من يريد لعب كرة السلة.

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كما أقيمت أول مباراة كرة سلة رسمية في عام 1892.

قوانين كرة السلة

كما يعرف الجميع تحتسب الكرة المسجلة في السلة من داخل القوس بنقطتين ومن خارج القوس بـ 3 نقاط.

ويبلغ ارتفاع السلة عن الأرض 3 أمتار و5 سم.

وتقام المباريات مقسمة على 4 فترات كل فترة مدتها 10 دقائق.

أما في دوري المحترفين الأمريكي يبلغ مدة كل فترة 12 دقيقة، عكس باقي منافسات كرة السلة في العالم.

وتضم قائمة كل فريق 12 لاعبا، 5 أساسيين على الملعب والباقي احتياطي.

ويحق لكل مدرب الحصول على وقت مستقطع بحد أقصى 5 في كل مباراة. وذلك لمنح اللاعبين تعليمات فنية خلال اللقاء.

كرة السلة في الأولمبياد

ظهرت منافسات كرة السلة في الألعاب الأولمبية عام 1936 في برلين، ومنذ ذلك الوقت وتسيطر الولايات المتحدة على الميداليات الذهبية باكتساح كل المنافسين.

حصلت الولايات المتحدة المركز الأول والميدالية الذهبية 15 مرة من أصل 19 في منافسات الرجال.

منها 7 ذهبيات متتالية منذ عام 1936 وحتى 1968.

مقابل ذهبتين لروسيا، وذهبية لـ يوغوسلافيا وأخرى لـ الأرجنتين.

وظهرت منافسات النساء لأول مرة في الأولمبياد عام 1976 في مونتريال.

ويعد منتخب الولايات المتحدة المرشح الأبرز للفوز بذهبية كرة السلة رجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وذلك بعدما فاز بالمركز الأول في أولمبياد بيكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

ويسافر منتخب أمريكا إلى طوكيو بقائمة مدججة بنجوم دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

على رأسهم كيفين دورانت نجم بروكلين نتس وداميان ليلارد نجم بورتلاند ترايل بلايزرز وجايسون تايتوم نجم بوسطن سيلتيكس.

وشارك منتخب مصر لكرة السلة في الأولمبياد 7 مرات من قبل آخرها عام 1988 في سيول.

كرة سلة ألعاب الأولمبياد طوكيو 2020
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