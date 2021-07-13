أولى صفقات مورينيو..روما يعلن ضم روي باتريشيو

أعلن نادي روما في بيان رسمي التعاقد مع حارس المرمى روي باتريشيو قادما من صفوف ولفرهامبتون.

روي باتريسيو النادي : ولفرهامبتون روما

وأشار النادي في البيان إلى أنه قد اتفق على انتقال باتريشيو من ولفرهامبون مقابل 11.5 مليون يورو، وبعض الإضافات ستحدد على حسب الأداء وما سيقدمه الحارس.

ووقع الحارس صاحب الـ33 عاما مع روما على عقد لمدة ثلاث سنوات حتى 2024.

وقال بارتيشيو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "روما نادي كبير وتحدي جديد وأنا متحمس لمحاولة مساعدة الفريق في تحقيق أهدافه".

واستمر "لو تحدثنا عن مورينيو فهو واحد من أفضل المدربين في العالم وأنا متحمس لبداية العمل معه وفعل ما كل ما أستطيع من أجل مساعدة النادي".

ويعد باتريشيو هو أول صفقات جوزيه مورينيو المدرب الجديد لروما والذي سيقود الفريق من بداية الموسم.

روما هي المحطة الثالثة لباتريشيو في مسيرته، إذ بدأ الحارس البرتغالي مع سبورتنج لشبونة، ثم انتقل لوفرهامبتون قبل الانضمام لروما.

وشارك باتريشيو الموسم الماضي في 37 مباراة مع ولفرهامبتون تمكن خلالهم من الحفاظ على شباكه نظيفة في عشر مباريات وسكنت شباكه 51 هدف في جميع البطولات.