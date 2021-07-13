مجاهد: منتخب مصر الأولمبي يسافر إلى طوكيو بطائرة خاصة

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري عن سفر بعثة الفراعنة للمشاركة في الأولمبياد على متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الذي أٌقيم في أحد فنادق القاهرة للإعلان عن زي البعثة المصرية في الأولمبياد: "أطمئن الجماهير على بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم كل الاستعدادات تمت بشكل جيد، نحن لسنا بعثة كرة قدم نحن جزء من بعثة كبيرة ونتمنى التوفيق لكل المشاركين في البطولة".

وواصل "المنتخب يسافر يوم الخميس على متن طائرة خاصة لأن مسابقات كرة القدم تنطلق مبكرا ثم ينضم لهم رباعي الأهلي بعد ذلك بعد خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 يوليو حتى يكتمل القوام النهائي".

وأتم مجاهد "نحاول تقديم ما تتمناه الجماهير المصرية ونتمنى يوم 8-8 تكون البعثة المصرية مظفرة بميداليات أولمبية".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجوار الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وسوف ينضم لبعثة المنتخب في طوكيو رباعي الأهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد رمضان "بيكهام" عقب المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل ضد كايزر تشيفز في المغرب.