بمشاركة النني.. أرسنال يخسر أول وديات الاستعداد للموسم الجديد

فاز فريق هيبرنيان الإسكتلندي على أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب إيست رود في إسكتلندا. ضمن استعدادات المدفعجية للموسم الجديد.

أحرز أهداف المباراة مارتن بويل ودانييل ماكاي لهيبرنيان وإميل سميث روي لأرسنال.

وبدأ محمد النني لاعب منتخب مصر المباراة من البداية كأبرز اللاعبين الذين كانوا في التشكيل الأساسي لأرسنال بجانب أوباميانج وويليان.

واستبدل النني في الدقيقة 75 وحل بدلا منه اللاعب الشاب هينري فرانسيس.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق مارتن بويل في الدقيقة الـ 21 بعد خطأ مشترك بين المدافع الشاب هاريسون كلارك والحارس أرثر أوكونكو.

أراد كلارك أن يعيد الكرة لأوكونكو ولكن أعادها له بصعوبة ولم يتمكن الحارس من تسديدها لتصل لبويل الذي وضع الكرة في المرمى الخالي.

وفي الشوط الثاني عزز دانييل ماكاي تقد هيبرنيان بهدف ثاني في الدقيقة الـ 69 بعد تمريرة رأسية من بول هانلون ليضعها مكاي في المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 73 إضاعة نيكولاس بيبي لركلة جزاء تسبب بها بنفسه ولكن تصدى لها الحارس.

وأحرز إيميل سميث روي هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة الـ 82 مستغلا عرضية هيكتور بيليرين ليسدد الكرة في الشباك مباشرة.

مباراة هيبيرنيان كانت الودية الأولى لأرسنال في إطار فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وسيظل أرسنال في إسكتلندا ويلتقي في مباراته المقبلة مع رينجرز على ملعب إبروكس يوم السبت 17 يوليو.