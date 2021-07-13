لبيب ينفي وجود أي اتصالات مع مجاهد بشأن موعد مباراة الزمالك وأسوان

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 20:26

كتب : إبراهيم رمضان

حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك

نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة.

وقال لبيب في تصريحات نشرها موقع الزمالك الرسمي: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من الأساس".

وأضاف "هذه الأخبار عارية من الصحة وموقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذي أصدره".

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وقال لبيب: "لو تم أي اتصال مع اتحاد الكرة سوف نعلن ذلك في حينه دون مواربة لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار".

وأعلن اتحاد الكرة تعديلات على جدولي الدوري وكأس مصر. (طالع التفاصيل)

ويواجه الزمالك، بحسب التعديلات، أسوان في نصف نهائي كأس مصر، يوم 9 أغسطس.

وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة: "تم وضع مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر وسط مباريات الدوري لضمان التكافؤ بينه وبين الأهلي ليلعب الفريقان كل 3 أيام".

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر، في وقت لم يلعب فيه الأهلي أو بيراميدز مباريات دور الـ 16 للبطولة، والتي سيخوضانها أمام إنبي وسموحة على الترتيب.

أما في الدوري، فرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 23 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي لعب 27 مباراة.

الزمالك حسين لبيب الدوري المصري اتحاد الكرة
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