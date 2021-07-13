رومانو: مانشستر يونايتد بدأ التفاوض مع ريال مدريد رسميا بشأن فاران

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 20:13

كتب : عبد الرحمن فوزي

رافائيل فاران

أعلن فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا عن بدء التفاوض بين مانشستر يونايتد وريال مدريد بشأن انتقال رافاييل فاران للشياطين الحمر.

ووفقا لرومانو فأن مانشستر يونايتد قد راسل ريال مدريد بشكل رسمي للسؤال حول وضعية المدافع الفرنسي.

وينتظر مانشستر يونايتد رد ريال مدريد لمعرفة نواياهم الأخيرة حول اللاعب قبل إرسال العرض المالي الأول.

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وشدد رومانو على أن التفاصيل الشخصية بين مانشستر يونايتد وفاران لن تمثل مشكلة بين الطرفين.

وكانت تقارير إسبانية أمس الإثنين قد أكدت على أن ريال مدريد قد سمح لمانشستر يونايتد بالتفاوض مع فاران.

وكان سيرخيو راموس قد رحل عن ريال مدريد وانضم لباريس سان جيرمان بعد انتهاء تعاقده.

وضم ريال مدريد دافيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادي الألماني.

صفقة فاران ستكون الثالثة لليونايتد في حال اكتملت بعد التعاقد مع الحارس توم هيتون وقرب الإعلان عن ضم جيدون سانشو الذي ينقصه فقط الكشف الطبي للإعلان عن ضمه رسميا.

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