ثلاثي الأهلي الشاب يسافر إلى التشيك لإتمام إعارته

غادر ثلاثي فريق الأهلي مواليد عام 1999 إلى التشيك لإتمام انتقالهم لفريق فيسكوف.

والثلاثي المذكور هو مصطفى فوزي ومحمد حسام "ميدو" ومحمد أحمد "بيسو" وسيلعبون في صفوف فيسكوف على سبيل الإعارة لموسمين.

وينشط فيسكوف في الدرجة الثانية في الدوري التشيكي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن إتمام أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي لإجراءات انتقال اللاعبين الثلاثة إلى الدوري التشيكي.

وقام النادي بتوفير شقة سكنية للثلاثي بالعاصمة التشيكية براج ليقيم بها اللاعبين الثلاثة.