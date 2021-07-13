ألعاب الأولمبياد - ما هي ألعاب القوى في الأولمبياد.. قصة 48 مسابقة تشاهدونها

منذ بدء الأولمبياد قبل الميلاد وفي التاريخ الحديث في 1896 وألعاب القوى هي حجر أساسي في كل المنافسات.

تزداد عدد المنافسات أو تقل في الفئات ولكن ألعاب القوى هي ركن أساسي من أركان الأولمبياد.

وألعاب القوى هي مجموعة من الرياضات التي تتضمن الركض والقفز والسير والرمي وتقام داخل وخارج الملعب الأولمبي.

ومنذ إضافة سباق المشي القصير في أولمبياد هلسنكي 1952 لم تتغير قائمة منافسات ألعاب القوى للرجال.

عدا حذف سباق المشي الطويل في عام 1976 قبل عودته للمنافسات في 1980.

فيما بدأت ألعاب القوى للسيدات في أمستردام 1928.

وفي طوكيو 2020 ستكون هناك 48 مسابقة في ألعاب القوى بدلا من 47 في نسخة ريو دي جانيرو 2016.

المسابقة التي تمت إضافتها هي التتابع المختلط بمشاركة الرجال والنساء في سباق واحد.

فما هي المنافسات التي سنراها في طوكيو؟

ستنطلق منافسات ألعاب القوى في الـ30 من شهر يوليو الجاري وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

بالنسبة لمسابقات الرجال فسيكون هناك سباقات للركض بمسافة:

100 متر

200 متر

400 متر

800 متر

1500 متر

5000 متر

10000 متر

سباق الحواجز

110 مترا

400 متر

سباق الموانع

3000 متر موانع

سباق التتابع

4 X 100 متر تتابع

4 X 400 متر تتابع

سباق الماراثون

سباق السير

سباق 20 كم سير

سباق 50 كم سير

القفز

القفز العالي

القفز بالزانة

القفز "الوثب" الطويل

القفز "الوثب" الثلاثي

الرمي

رمي الجلة

رمي القرص

رمي المطرقة

رمي الرمح

سباق العشاري

العشاري والذي يتضمن 10 ألعاب، والفائز فيها هو من يجمع أكبر عدد من النقاط خلالهم

ومسابقات العشاري تتضمن سباق الـ100 متر والقفز الطويل ورمي الجلة والقفز العالي وسباق 400 متر في منافسات اليوم الأول

وفي منافسات اليوم الثاني تتضمن سباق 110 متر حواجز ورمي القرص والقفز بالزانة ورمي الرمح وسباق 1500 متر

هذا عن الرجال فماذا عن مسابقات السيدات؟

سباق الركض سيتضمن منافسات:

100 متر

200 متر

400 متر

800 متر

1500 متر

5000 متر

10000 متر

سباق الحواجز

100 متر

400 متر

3000 متر

سباق التتابع

4 X 100 متر

4 X 400 متر

سباق الماراثون

سباق السير

سباق 20 كم سير

سباق القفز

القفز العالي

القفز بالزانة

القفز "الوثب" الطويل

القفز "الوثب" الثلاثي

الرمي

رمي الجلة

رمي القرص

رمي المطرقة

رمي الرمح

سباق السباعي

السباعي وهو مثل العشاري لدى الرجال والفائزة في المسابقة هي التي تجمع أكبر عدد من النقاط خلال الفعاليات.

ومسابقات السباعي تتضمن في اليوم الأول سباق 100 متر واجز والقفز العالي ورمي الجلة.

وفي اليوم الثاني تتضمن المنافسات القفز الطويل وسباق 200 متر ورمي الرمح وسباق 800 متر.

ويشارك من مصر في ألعاب القوى كل من مصطفى عمرو ومحمد مجدي ومصطفى الجمل وإٕيهاب عبدالرحمن وبسنت حميدة.

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