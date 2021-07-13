ابن مارادونا: ميسي الأفضل بين البشر لأن والدي لم يكن بشريا

رفض دييجو مارادونا جونيور نجل نجم الأرجنتين الراحل دييجو أرماندو مارادونا المقارنة بين والده وبين ليونيل ميسي.

وقال مارادونا جونيور في تصريحات لشبكة (تي واي سي الأرجنتينية): "لن يولد أي شخص مثل والدي، سعيد بفوز منتخب الأرجنتين بكوبا أمريكا كان ذلك رائعا لفريق استحق التتويج".

واستمر "والدي وميسي يختلفان كثيرا، من ينتقد ميسي لا يفهم شيئا عن كرة القدم، لقد ظلموه بمقارنته مع والدي، ليو هو الأفضل بين البشر، لأن والدي لم يكن بشريا".

وتحدث جونيور عن اشتياقه لوالده قائلا: "أنا لا أقبل رحيله حتى الآن، كنت أستحق العيش معه بعض سنوات أخرى، على الرغم من عيشي معه بضع سنوات فقط إلا أنني أحتفظ بالعديد من الذكريات الرائعة معه".

وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الـ 15 في التاريخ وللمرة الأولى من عام 1993.

وحصل ميسي على لقد هداف البطولة متساويا مع لويز دياز لاعب كولومبيا وجيانلوكا لابادولا لاعب بيرو بأربعة أهداف لكل منهم.

وفازت الأرجنتين على البرازيل في المباراة النهائية بهدف دون مقابل سجله أنخيل دي ماريا.