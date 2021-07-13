انتكاسة في الركبة تمنع فيدرير من المشاركة في أولمبياد طوكيو

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 18:50

كتب : محمود ضياء

روجر فيدرير

أعلن السويسري روجر فيدرير انسحابه من أولمبياد طوكيو 2020 بسبب انتكاسة في الركبة.

وكان فيدرير قد عاد للمشاركة في المنافسات قبل أشهر قليلة بعد غياب دام لأكثر من عام بسبب الإصابة.

وقال فيدرير عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي: "تعرضت لانتكاسة في ركبتي خلال موسم العشب ووافقت على الانسحاب من أولمبياد طوكيو".

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وأضاف "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه كان شرفا وأبرز ما في مسيرتي كانت المرات التي مثلت فيها سويسرا، لقد بدأت بالفعل إعادة التأهيل على أمل العودة للجولة في وقت لاحق هذا الصيف".

وأتم "أتمنى حظا سعيدا للفريق السويسري بأكمله وسأعمل على العودة من بعيد".

يذكر أن فيدرير ودع بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الأخيرة من الدور ربع النهائي.

فيدرير طوكيو2020
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