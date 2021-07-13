في الجول يكشف زي بعثة مصر في أولمبياد طوكيو.. ظهور "حورس"

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 18:16

كتب : FilGoal

أولمبياد طوكيو

تستعد بعثة مصر لبدء مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020 والتي تنطلق منافساتها الأسبوع المقبل.

ويكشف FilGoal.com عن زي البعثة المصرية في الأولمبياد والذي جاء بثلاثة أطقم مختلفة.

الأول جاء باللون الأحمر مع قميص أسود وسروال أسود.

أخبار متعلقة
حكاية أحد أكبر إنجازات الحضارة البشرية بعثة مصر في طوكيو تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا في بيان رسمي.. بيريز يرد على أزمة تسريبات إهانة كاسياس وراؤول

No description available.

فيما جاء الزي الثاني باللون الأبيض مع قميص أبيض وسروال أسود.

No description available.

أما الزي الثالث فجاء باللون الأبيض مع وجود رسمة لطائر حورس والسروال باللون الأسود.

ويشير تواجد حورس على القميص للخير والعدل كما هو معروف عنه في الحضارة المصرية القديمة.

No description available.

وتبدأ منافسات أولمبياد طوكيو في الـ23 من شهر يوليو الجاري وتستمر حتى الثامن شهر أغسطس المقبل.

وتشارك مصر بـ134 رياضيا في الأولمبياد التي تستضيفها اليابان.

وتعقد اللجنة الأولمبية المصرية مؤتمرا صحفيا اليوم للحضور عن تفاصيل بعثة مصر في الأولمبياد مع حضور للفنان تامر حسني وأداء بعض الأغاني الوطنية.

أولمبياد طوكيو مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
رومانو: مانشستر يونايتد بدأ التفاوض مع ريال مدريد رسميا بشأن فاران 2 دقيقة | ميركاتو
ابن مارادونا: ميسي الأفضل بين البشر لأن والدي لم يكن بشريا 3 دقيقة | أمريكا
ثلاثي الأهلي الشاب يسافر إلى التشيك لإتمام إعارته 13 دقيقة | الدوري المصري
المقاصة لـ في الجول: بيراميدز أتم الاتفاق معنا لضم عبد الله مجدي 29 دقيقة | ميركاتو
أين هم الآن - نجوم الأهلي أمام كايزر تشيفز في سوبر إفريقيا 2002 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
انتكاسة في الركبة تمنع فيدرير من المشاركة في أولمبياد طوكيو ساعة | رياضات أخرى
نهائي إفريقيا - قبل لقاء الأهلي.. ما هي نقاط قوة وضعف كايزر تشيفز ساعة | تحليل في الجول
راموس: أتمنى أن يلعب مبابي بجانبي في الوقت الحالي..ولن أحتفل أبدا إذا سجلت في مدريد ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك