في الجول يكشف زي بعثة مصر في أولمبياد طوكيو.. ظهور "حورس"

تستعد بعثة مصر لبدء مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020 والتي تنطلق منافساتها الأسبوع المقبل.

ويكشف FilGoal.com عن زي البعثة المصرية في الأولمبياد والذي جاء بثلاثة أطقم مختلفة.

الأول جاء باللون الأحمر مع قميص أسود وسروال أسود.

فيما جاء الزي الثاني باللون الأبيض مع قميص أبيض وسروال أسود.

أما الزي الثالث فجاء باللون الأبيض مع وجود رسمة لطائر حورس والسروال باللون الأسود.

ويشير تواجد حورس على القميص للخير والعدل كما هو معروف عنه في الحضارة المصرية القديمة.

وتبدأ منافسات أولمبياد طوكيو في الـ23 من شهر يوليو الجاري وتستمر حتى الثامن شهر أغسطس المقبل.

وتشارك مصر بـ134 رياضيا في الأولمبياد التي تستضيفها اليابان.

وتعقد اللجنة الأولمبية المصرية مؤتمرا صحفيا اليوم للحضور عن تفاصيل بعثة مصر في الأولمبياد مع حضور للفنان تامر حسني وأداء بعض الأغاني الوطنية.