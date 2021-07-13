رائعة شيك وقذيفة بوجبا.. الإعلان عن الأهداف المرشحة للأفضل في يورو 2020

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 17:55

كتب : FilGoal

بول بوجبا - فرنسا وسويسرا - يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء عن أفضل 10 أهداف في يورو 2020.

ويتيح اليويفا للجماهير إمكانية مشاهدة الأهداف واختيار الأفضل من بينهم ليكون هو هدف البطولة.

والأهداف المرشحة للأفضل هي كالتالي:

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كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال ضد المجر

كيفن دي بروين لمنتخب بلجيكا ضد الدنمارك

لوكا مودريتش لمنتخب كرواتيا ضد اسكتلندا

بول بوجبا لمنتخب فرنسا ضد سويسرا

لورينزو إنسيني لمنتخب إيطاليا ضد بلجيكا

فيديريكو كييزا لمنتخب إيطاليا ضد إسبانيا

ألفارو موراتا لمنتخب إسبانيا ضد إيطاليا

ميكيل دامسجارد لمنتخب الدنمارك ضد إنجلترا

وتوج منتخب إيطاليا بلقب اليورو عقب الفوز على إنجلترا في النهائي الأحد الماضي في ملعب ويمبلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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