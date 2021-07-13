الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد إنجلترا بسبب ما حدث في نهائي يورو 2020

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 17:34

كتب : FilGoal

جماهير إنجلترا قبل مواجهة الدنمارك - يورو 2020

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا بنية اتخاذ إجراءات تأديبية بسبب ما حدث من جماهير المنتخب الإنجليزي في يورو 2020 داخل وخارج ملعب ويمبلي.

وتشير التقارير إلى أنه أكثر من ألف مشجع اشتبكوا مع قوات الشرطة والمسؤولين عن تأمين الملعب واقتحموه دون الحصول على تذاكر لحضور اللقاء الذي أقيم أمام إيطاليا.

وتعرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لأربع تهم تتعلق بسلوك الجماهير الإنجليزية.

أخبار متعلقة
ستوريدج تحت الاختبار في مايوركا تقرير يوناني: طرد وردة من تدريب باوك بسبب سوء السلوك سولشاير: راشفورد سيتقدم لتسديد ركلات الجزاء في يونايتد

وتتعلق الاتهامات بالاضطرابات التي حدثت أثناء النشيد الوطني، واقتحام الملعب دون تذاكر، وإلقاء بعض المواد على أرضية الملعب، وإشعال الألعاب النارية.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أنه "تم تعيين مفتش لإجراء تحقيقا موسعا فيما بدر من مشجعي المنتخب الإنجليزي".

وأتم البيان "ستتاح المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع في الوقت المناسب".

وخسر منتخب إنجلترا أمام إيطاليا بركلات الترجيح الأحد الماضي بنتيجة 3-2 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

إنجلترا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
انتكاسة في الركبة تمنع فيدرير من المشاركة في أولمبياد طوكيو 24 دقيقة | رياضات أخرى
قبل لقاء الأهلي.. ما هي نقاط قوة وضعف كايزر تشيفز 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
راموس: أتمنى أن يلعب مبابي بجانبي في الوقت الحالي..ولن أحتفل أبدا إذا سجلت في مدريد 47 دقيقة | الدوري الفرنسي
في الجول يكشف زي بعثة مصر في أولمبياد طوكيو.. ظهور "حورس" 58 دقيقة | طوكيو 2020
رائعة شيك وقذيفة بوجبا.. الإعلان عن الأهداف المرشحة للأفضل في يورو 2020 ساعة | يورو 2020
ذكريات الأهلي وكايزر - وليد صلاح لـ في الجول: قاتلنا لتنفيذ طلب حمدي والخطيب وسليم.. وهدف الحضري أدخلنا في نوبة ضحك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد إنجلترا بسبب ما حدث في نهائي يورو 2020 ساعة | يورو 2020
ستوريدج تحت الاختبار في مايوركا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك