الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد إنجلترا بسبب ما حدث في نهائي يورو 2020

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا بنية اتخاذ إجراءات تأديبية بسبب ما حدث من جماهير المنتخب الإنجليزي في يورو 2020 داخل وخارج ملعب ويمبلي.

وتشير التقارير إلى أنه أكثر من ألف مشجع اشتبكوا مع قوات الشرطة والمسؤولين عن تأمين الملعب واقتحموه دون الحصول على تذاكر لحضور اللقاء الذي أقيم أمام إيطاليا.

وتعرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لأربع تهم تتعلق بسلوك الجماهير الإنجليزية.

وتتعلق الاتهامات بالاضطرابات التي حدثت أثناء النشيد الوطني، واقتحام الملعب دون تذاكر، وإلقاء بعض المواد على أرضية الملعب، وإشعال الألعاب النارية.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أنه "تم تعيين مفتش لإجراء تحقيقا موسعا فيما بدر من مشجعي المنتخب الإنجليزي".

وأتم البيان "ستتاح المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع في الوقت المناسب".

وخسر منتخب إنجلترا أمام إيطاليا بركلات الترجيح الأحد الماضي بنتيجة 3-2 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.