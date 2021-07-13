ستوريدج تحت الاختبار في مايوركا

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 17:01

كتب : FilGoal

دانييل ستوريدج

يخضع الإنجليزي دانييل ستوريدج للاختبار في صفوف ريال مايوركا الإسباني تمهيدا للانضمام إليه هذا الصيف.

دانييل ستوريدج

النادي : طرابزون سبور

مايوركا

ستوريدج مهاجم ليفربول السابق لم يلعب في صفوف أي فريق منذ 15 شهرا.

وأفاد النادي في بيان: "وجه مايوركا دعوة إلى دانييل ستوريدج للمشاركة من يوم 14 يوليو في تدريبات الفريق الأول للنادي كجزء من عملية التحضير للموسم الجديد".

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ويسعى ستوريدج للعودة لعالم كرة القدم ب 15 شهرا من الغياب.

ستوريدج فسخ تعاقده مع طرابوزن سبور في مارس قبل الماضي بالتراضي، بعدما تعرض للإيقاف بسبب خرق قواعد المراهنات، وصار لاعبا حرا في الانتقال لأي فريق في الوقت الحالي.

ارتبط اسم المهاجم البالغ 31 عاما بالانضمام لصفوف إنتر ميامي الأمريكي من قبل.

ستوريدج في تجربته التركية سجل 7 أهداف في 16 مباراة بعدما انتهى تعاقده مع ليفربول.

دانييل ستوريدج ليفربول ريال مايوركا
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