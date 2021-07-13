تقرير يوناني: طرد وردة من تدريب باوك بسبب سوء السلوك

أفادت عدة صحف ومواقع يونانية أن عمرو وردة لاعب باوك تعرض للطرد من تدريبات ناديه يوم الثلاثاء.

وردة يستعد للموسم الجديد مع ناديه اليوناني في معسكر تحضيري بهولندا.

وذكرت جريدة جازيتا اليونانية أن رازفان لوسيسكو المدير الفني لباوك أوقف المران وطرد وردة منه بسبب رد فعل اللاعب على إحدى الكرات.

وأوضح تقرير موقع Onsports اليوناني أن وردة اعترض على قرار مدربه بركل زجاجة مياة قبل الخروج من المران غاضبا.

ونقلت الجريدة تصريحات للمدرب قال فيها: "لا استطيع تحمل ما يفعله وردة".

وردة عاد لصفوف باوك في يناير الماضي بعدما لعب لفريق فولوس.