طارق السيد مديرا فنيا للترسانة

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 15:03

كتب : رضا السنباطي

طارق السيد

أعلن نادي الترسانة توصله لاتفاق مع طارق السيد لتولي قيادة تدريب الفريق الموسم المقبل.

بعد اتصال مساء أمس بين رئيس النادي طارق سعيد وطارق السيد المدير الفني للنصر تم الاتفاق على قيادة الفريق.

ومن المنتظر أن يصل طارق السيد اليوم لمقر النادي للتوقيع على عقود تدريب الفريق خلفا لهاني العقبي الذي تقدم باستقالته عقب نهاية الموسم.

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وقاد طارق السيد نادي النصر في 9 مباريات حقق خلالها ستة انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين.

يذكر أن الترسانة بدأ الموسم الحالي مع علاء نوح قبل أن يرحل للشرقية للدخان ويقودهم للصعود للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخهم.

الترسانة طارق السيد، الترسانة دوري الدرجة الثانية
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