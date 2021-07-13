في بيان رسمي.. بيريز يرد على أزمة تسريبات إهانة كاسياس وراؤول

علق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على أزمة التسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية صباح الثلاثاء في بيان رسمي.

ونشرت جريدة إل كونفيدنسيال الإسبانية تسجيلات صوتية مسربة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أهان بعض أساطير النادي، بينهم إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس.

ونشر نادي ريال مدريد بيان بيريز الذي قال فيه:-

"بالنظر إلى العبارات التي تم بثها عبر صحيفة إل كونفيدنسيال والتي تم فيها جمع العبارات المنسوبة إلي، أعتقد أنه من الضروري توضيح الأمر".

"لقد نطقت هذه العبارات المستنسخة في محادثات سجلها الصحفي خوسيه أنطونيو أبيلان سراً، والذي كان يحاول بيعها لسنوات عديدة دون نجاح".

"من المدهش الآن أنه على الرغم من مرور العديد من السنوات، تقوم صحيفة إل كونفيدنسيال بجمع هذه الجمل المنفردة، علما بأن هذه الكلمات مأخوذة من سياق واسع كنت أتحدث فيه".

"أفهم أن ذلك يرجع إلى مشاركتي كأحد المروجين لدوري السوبر الأوروبي".

"لقد وضعت الأمر بين يدي المحامين الذين يدرسون الإجراءات التي يمكن اتخاذها".

التسجيل الصوتي لبيريز يعود إلى عام 2006، بعد استقالته من رئاسة النادي.

وقال بيريز وقتها: "كاسياس ليس حارس مرمى مدريد، إنه أكبر فشل نواجهه، ولكن ما حدث هو أنهم معجبون به".

وأضاف "كاسياس يعتبر أحد أكبر عمليات الاحتيال التي تعرضنا لها، مثله مثل راؤول".

وتابع "أكبر محتالين في ريال مدريد هما راؤول وكاسياس".

كاسياس يعمل حاليا كمساعد لمدير مؤسسة النادي، فيما يعمل راؤول كمدرب للفريق الثاني لريال مدريد.

أسطورة حراسة إسبانيا بدأ المشاركة في صفوف ريال مدريد عام 1999 حين كان عمره 18 عاما، وبقي حتى مغادرته إلى بورتو في عام 2015.

وتوج بخمسة ألقاب دوري إسباني، ولقبين في كأس إسبانيا، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإسباني، وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرة، وكأس الانتركونتيننتال مرتين.

كما أمضى راؤول 16 عامًا في صفوف ريال مدريد. بدأ عام 1994 قبل أن يغادر إلى شالكه في 2010، وفاز بستة ألقاب للدوري الإسباني، وأربعة ألقاب كأس إسبانيا، وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة وكأس الانتركونتيننتال مرتين.

video:1