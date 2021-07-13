في بيان رسمي.. بيريز يرد على أزمة تسريبات إهانة كاسياس وراؤول

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 13:49

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز - رسمة أحمد نبيل

علق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على أزمة التسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية صباح الثلاثاء في بيان رسمي.

ونشرت جريدة إل كونفيدنسيال الإسبانية تسجيلات صوتية مسربة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أهان بعض أساطير النادي، بينهم إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس.

ونشر نادي ريال مدريد بيان بيريز الذي قال فيه:-

أخبار متعلقة
تصاعد أزمة منع جالاتاسراي من دخول اليونان "تعصب وتعسف ومعاملة سيئة" بيريز يهين كاسياس وراؤول في تسريب صوتي منذ 2006 5 إيطاليا و3 إنجلترا ودون رونالدو أو كين.. الكشف عن تشكيل يورو 2020 تقرير: دوناروما يتم صفقة انتقاله لـ سان جيرمان الأربعاء

"بالنظر إلى العبارات التي تم بثها عبر صحيفة إل كونفيدنسيال والتي تم فيها جمع العبارات المنسوبة إلي، أعتقد أنه من الضروري توضيح الأمر".

"لقد نطقت هذه العبارات المستنسخة في محادثات سجلها الصحفي خوسيه أنطونيو أبيلان سراً، والذي كان يحاول بيعها لسنوات عديدة دون نجاح".

"من المدهش الآن أنه على الرغم من مرور العديد من السنوات، تقوم صحيفة إل كونفيدنسيال بجمع هذه الجمل المنفردة، علما بأن هذه الكلمات مأخوذة من سياق واسع كنت أتحدث فيه".

"أفهم أن ذلك يرجع إلى مشاركتي كأحد المروجين لدوري السوبر الأوروبي".

"لقد وضعت الأمر بين يدي المحامين الذين يدرسون الإجراءات التي يمكن اتخاذها".

التسجيل الصوتي لبيريز يعود إلى عام 2006، بعد استقالته من رئاسة النادي.

وقال بيريز وقتها: "كاسياس ليس حارس مرمى مدريد، إنه أكبر فشل نواجهه، ولكن ما حدث هو أنهم معجبون به".

وأضاف "كاسياس يعتبر أحد أكبر عمليات الاحتيال التي تعرضنا لها، مثله مثل راؤول".

وتابع "أكبر محتالين في ريال مدريد هما راؤول وكاسياس".

كاسياس يعمل حاليا كمساعد لمدير مؤسسة النادي، فيما يعمل راؤول كمدرب للفريق الثاني لريال مدريد.

أسطورة حراسة إسبانيا بدأ المشاركة في صفوف ريال مدريد عام 1999 حين كان عمره 18 عاما، وبقي حتى مغادرته إلى بورتو في عام 2015.

وتوج بخمسة ألقاب دوري إسباني، ولقبين في كأس إسبانيا، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإسباني، وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرة، وكأس الانتركونتيننتال مرتين.

كما أمضى راؤول 16 عامًا في صفوف ريال مدريد. بدأ عام 1994 قبل أن يغادر إلى شالكه في 2010، وفاز بستة ألقاب للدوري الإسباني، وأربعة ألقاب كأس إسبانيا، وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة وكأس الانتركونتيننتال مرتين.

فلورنتينو بيريز ريال مدريد إيكر كاسياس راؤول جونزاليس
نرشح لكم
أخر الأخبار
حكاية أحد أكبر إنجازات الحضارة البشرية 26 دقيقة | طوكيو 2020
طارق السيد مديرا فنيا للترسانة 56 دقيقة | مصر
سولشاير: راشفورد سيتقدم لتسديد ركلات الجزاء في يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
نهائي إفريقيا - شادي محمد لـ في الجول: الأهلي يحتاج لثلاثي الوسط أمام كايزر تشيفز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اختبر معلوماتك – إلى أي مدى تتذكر نجمة الأهلي الرابعة؟ ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بعثة مصر في طوكيو تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا ساعة | طوكيو 2020
في بيان رسمي.. بيريز يرد على أزمة تسريبات إهانة كاسياس وراؤول 2 ساعة | الدوري الإسباني
تصاعد أزمة منع جالاتاسراي من دخول اليونان "تعصب وتعسف ومعاملة سيئة" 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك