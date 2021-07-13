5 إيطاليا و3 إنجلترا ودون رونالدو أو كين.. الكشف عن تشكيل يورو 2020
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 11:51
كتب : FilGoal
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن التشكيل الرسمي، للأفضل في يورو 2020.
وسيطر منتخب إيطاليا على التشكيل، بوجود 5 عناصر من البطل المتوج بها للمرة الثانية في تاريخه.
فيما حصل منتخب إنجلترا وصيفه على 3 أماكن.
وتفرقت الأماكن الأخرى بين الدنمارك، وإسبانيا، وبلجيكا.
ولم يضم التشكيل كريستيانو رونالدو هداف البطولة بـ 5 أهداف، أو هاري كين مهاجم إنجلترا صاحب الـ 4 أهداف في البطولة.
وأتى التشكيل كاملا كالتالي..
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)
الدفاع: كايل ووكر (إنجلترا) – ليوناردو بونوتشي (إيطاليا) – هاري ماجواير (إنجلترا) – ليوناردو سبينازولا (إيطاليا)
الوسط: بيير إميل هويبرج (الدنمارك) – جورجينيو (إيطاليا) – بيدري (إسبانيا)
الهجوم: فيدريكو كييزا (إيطاليا) – روميلو لوكاكو (بلجيكا) – رحيم ستيرلنج (إنجلترا)
👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020
Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021