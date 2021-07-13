5 إيطاليا و3 إنجلترا ودون رونالدو أو كين.. الكشف عن تشكيل يورو 2020

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 11:51

كتب : FilGoal

احتفالات إيطاليا بالفوز بـ يورو 2020

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن التشكيل الرسمي، للأفضل في يورو 2020.

وسيطر منتخب إيطاليا على التشكيل، بوجود 5 عناصر من البطل المتوج بها للمرة الثانية في تاريخه.

فيما حصل منتخب إنجلترا وصيفه على 3 أماكن.

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وتفرقت الأماكن الأخرى بين الدنمارك، وإسبانيا، وبلجيكا.

ولم يضم التشكيل كريستيانو رونالدو هداف البطولة بـ 5 أهداف، أو هاري كين مهاجم إنجلترا صاحب الـ 4 أهداف في البطولة.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)

الدفاع: كايل ووكر (إنجلترا) – ليوناردو بونوتشي (إيطاليا) – هاري ماجواير (إنجلترا) – ليوناردو سبينازولا (إيطاليا)

الوسط: بيير إميل هويبرج (الدنمارك) – جورجينيو (إيطاليا) – بيدري (إسبانيا)

الهجوم: فيدريكو كييزا (إيطاليا) – روميلو لوكاكو (بلجيكا) – رحيم ستيرلنج (إنجلترا)

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