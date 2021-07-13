5 إيطاليا و3 إنجلترا ودون رونالدو أو كين.. الكشف عن تشكيل يورو 2020

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن التشكيل الرسمي، للأفضل في يورو 2020.

وسيطر منتخب إيطاليا على التشكيل، بوجود 5 عناصر من البطل المتوج بها للمرة الثانية في تاريخه.

فيما حصل منتخب إنجلترا وصيفه على 3 أماكن.

وتفرقت الأماكن الأخرى بين الدنمارك، وإسبانيا، وبلجيكا.

ولم يضم التشكيل كريستيانو رونالدو هداف البطولة بـ 5 أهداف، أو هاري كين مهاجم إنجلترا صاحب الـ 4 أهداف في البطولة.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)

الدفاع: كايل ووكر (إنجلترا) – ليوناردو بونوتشي (إيطاليا) – هاري ماجواير (إنجلترا) – ليوناردو سبينازولا (إيطاليا)

الوسط: بيير إميل هويبرج (الدنمارك) – جورجينيو (إيطاليا) – بيدري (إسبانيا)

الهجوم: فيدريكو كييزا (إيطاليا) – روميلو لوكاكو (بلجيكا) – رحيم ستيرلنج (إنجلترا)