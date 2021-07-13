"الأهلي محمي.. وما حدث في دوري الشباب مثير للسخرية"

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن ما حدث في دوري الشباب مواليد 1999، وعدم القدرة على تحديد بطل له، أمر مثير للسخرية.

وقال كارتيرون في حوار لقناة أون تايم سبورتس: "نهائي بطولة مواليد 1999 وعدم معرفة بطل البطولة أمر مثير للسخرية، لم يكن يجب أن يحدث ذلك. يجب أن تكون هناك قوانين أوضح من ذلك لنعرف من هو الفريق الفائز. كان الأمر غريبا، وعقوبة إمام عاشور كانت قاسية وكان من الممكن وضع صغر سنه في الاعتبار. أرى أنه تم تضخيم الموضوع".

في الدقائق الأخيرة من الحوار، تحدث كارتيرون بشكل سريع عن مواضيع كثيرة، حيث قال..

"لو كنت مكان محمد صلاح؟ كنت سأذهب لـ باريس سان جيرمان. كنت أود أن يفعل ذلك لأن الفريق في طريقه للتحسن والحصول على دوري أبطال أوروبا. للأسف لم يلتحق بهم، وهو مازال في ليفربول وقدم معهم مواسم هائلة ويؤدي بشكل ممتاز".

"خروج فرنسا من يورو 2020؟ الفريق الكبير في كرة القدم ليس مجرد تجمع اللاعبين الكبار. لابد من وجود حالة ذهنية جيدة، وهو ما رأيناه مع إيطاليا وإنجلترا والدنمارك. لن أدرب منتخب فرنسا أبدا. ليس لدي المعايير التي تسمح لي بذلك. يجب أن أكون قد أمضيت وقتا طويلا مع الاتحاد الفرنسي والأندية الفرنسية. أرى أن الأمر صعب".

"مهمتي المقبلة هي قيادة فريق إفريقي للفوز بكأس أمم إفريقيا والمشاركة في كأس العالم، هذا من أهدافي الرئيسية".

"الخطيب قائد كبير، وأحترمه كثيرا، وأمر مميز للنادي الأهلي أن يقوده رجل بنفس قوته".

"أتذكر عندما وصلت لوادي دجلة رأيت أن محمد شريف لاعب مميز، تكلم معي علي أبو جريشة وقتها عنه. في ذلك الوقت لم يكن يتحلى بالخبرة الكافية لكنه الآن في مستوى رائع وقدم مباريات كبيرة. هو لاعب يقدم الكثير للأهلي".

"هناك معلومات أقل تخرج من الأهلي للإعلام مقارنة بالزمالك. أعتقد أنه عندما يكون هناك مشاكل، يكون الأهلي (محمي) بطريقة أكبر مثلما حدث مع محمد الشناوي من قبل، أما بالنسبة للاعبي الزمالك فتخرج الأمور بصورة قوية على مواقع التواصل، وتحدثت في هذا الأمر مع رئيس النادي".