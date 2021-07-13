تقرير: دوناروما يتم صفقة انتقاله لـ سان جيرمان الأربعاء

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 11:18

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - إيطاليا - إسبانيا - يورو 2020

يصل الإيطالي جيانلويجي دوناروما المتوج ببطولة يورو 2020 إلى فرنسا يوم الأربعاء تمهيدا لإنهاء صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان، حسب تقارير فرنسية.

دوناروما خضع للكشف الطبي الخاص بسان جيرمان أثناء خوض منافسات اليورو مع منتخب إيطاليا، لكن النادي الباريسي لم يعلن عن الصفقة رسميا.

وأفاد تقرير شبكة راديو مونت كارلو أن دوناروما سيبقى في باريس لمدة يوم واحد يلاقي فيه ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني وباقي جهازه واللاعبين.

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سيغادر حارس ميلان السابق باريس في اليوم التالي للحصول على راحة عقب قيادة إيطاليا للتتويج باللقب القاري الثاني في تاريخها.

دوناروما تصدى لركلتي ترجيح أمام منتخب إنجلترا في نهائي البطولة القارية يوم الأحد.

وحصد جائزة افضل لاعب في بطولة يورو 2020.

وانتهى تعاقد دوناروما مع ميلان بنهاية الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يكون تعاقده مع سان جيرمان لمدة خمس سنوات.

الصفقة تمت بقيمة 11 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة لـ 2 مليون مكافآت متعلقة بالأداء والنتائج.

ويبلغ دوناروما من العمر 22 عاما ويلعب مع فريق ميلان الأول منذ 2015.

جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان إيطاليا ميلان
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