عاشور يوضح: لماذا احتسب هدف الأهلي الثالث ضد المقاصة لـ شريف.. وقرار اللجنة الفنية

شرح محمود عاشور حكم مباراة مصر للمقاصة ضد الأهلي، والتي انتهت بفوز الأحمر 4-1، سبب احتساب هدف الأحمر الثالث، لمحمد شريف مهاجم الفريق.

وقال عاشور عبر إذاعة أون سبورت: "في كرة هدف الأهلي الثالث الذي احتسبته لمحمد شريف، اعتبرت أن الكرة ارتدت من المدافع للمرمى لأن هناك فارق بين الارتداد وتعمد اللعب".

وأوضح "لا يوجد نص قانوني صريح يوضح ذلك الأمر، لكن القانون يُرجعها لفهم الحكم لكرة القدم".

وشدد "أرى أن الكرة ارتدت من مدافع المقاصة، ولم يكن هناك قصد للعب الكرة. أخذت رأي اللجنة الفنية التي شكلتها لجنة الحكام وتم التوافق على ذلك الأمر. الهدف احتسب لـ محمد شريف".

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وفي وقت سابق، كشف FilGoal.com أن لجنة الحكام باتحاد الكرة، قررت إحالة قرار الحكم محمود عاشور، باحتساب هدف الأهلي الثالث، لصالح محمد شريف، للجنة فنية لإبداء رأيها في القرار.

وكان عاشور قد احتسب الهدف، الذي سدده شريف في جسد محمود حمدي حارس مصر للمقاصة، وعادت لترتطم برأس دسوقي وتدخل المرمى، لصالح محمد شريف الذي سجل هدفين آخرين في المباراة.

وحقق الأهلي الفوز الأخير له في الدوري في المباراة التي أقيمت بملعب الجيش في السويس، قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في المغرب ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 23 مباراة.

بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي لعب 27 مباراة، بينما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 37 في المركز العاشر.

وعن هدف تعادل الأهلي في ذات المباراة قال: "حكام الفيديو يراجعون كل كرة من الحالات التي يحق للـ VAR الرجوع لها. لا يذهب الحكم للشاشة إلا في الأمور التقديرية، لأن هناك حالات يتأكد منها الـ VAR دون استدعائي وهناك حقائق مثل خطوط التسلل. في كرة هدف تعادل الأهلي، لم يكن القرار مخالفا لقراري فلم يحدث استدعاء".