سوسيداد يتعاقد مع مات ريان

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني التعاقد مع حارس المرمى مات ريان قادما من صفوف برايتون الإنجليزي.

وأشار النادي في بيانه إلى أنه قد توصل لاتفاق مع برايتون للتعاقد مع ريان لمدة موسمين حتى 2023، مع خيار تمديد التعاقد مع الحارس لموسم آخر في حال موافقة الطرفين.

سوسيداد لن يكون النادي الأول لريان في إسباينا، إذ أن اللاعب قد لعب لصفوف فالنسيا من 2015 حتى 2017، قبل أن ينضم لصفوف برايتون.

وبدأ ريان مسيرته في كرة القدم عن طريق فريق سينترال كوست في أستراليا، ثم خاض رحلته الأولى في أوروبا مع سيركل بروج البلجيكي، قبل الانضمام لفالنسيا.

ويعتبر ريان هو أول صفقات سوسيداد في فترة الانتقالات الحالية، مع عودة ويليان خوسي من فترة الإعارة التي خاضها في صفوف ولفرهامبتون.

ريان كان قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى صفوف أرسنال لتعويض رحيل إيميليانو مارتينيز إلى أستون فيلا كحارس ثاني للفريق.

الحارس الأسترالي صاحب الـ 29 عاما كان قد شارك الموسم الماضي في 14 مباراة، منهم ثلاثة مباريات بقميص أرسنال وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات.