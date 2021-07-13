سوسيداد يتعاقد مع مات ريان

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 00:20

كتب : عبد الرحمن فوزي

مات ريان

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني التعاقد مع حارس المرمى مات ريان قادما من صفوف برايتون الإنجليزي.

وأشار النادي في بيانه إلى أنه قد توصل لاتفاق مع برايتون للتعاقد مع ريان لمدة موسمين حتى 2023، مع خيار تمديد التعاقد مع الحارس لموسم آخر في حال موافقة الطرفين.

سوسيداد لن يكون النادي الأول لريان في إسباينا، إذ أن اللاعب قد لعب لصفوف فالنسيا من 2015 حتى 2017، قبل أن ينضم لصفوف برايتون.

وبدأ ريان مسيرته في كرة القدم عن طريق فريق سينترال كوست في أستراليا، ثم خاض رحلته الأولى في أوروبا مع سيركل بروج البلجيكي، قبل الانضمام لفالنسيا.

ويعتبر ريان هو أول صفقات سوسيداد في فترة الانتقالات الحالية، مع عودة ويليان خوسي من فترة الإعارة التي خاضها في صفوف ولفرهامبتون.

May be an image of 4 people and text that says

ريان كان قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى صفوف أرسنال لتعويض رحيل إيميليانو مارتينيز إلى أستون فيلا كحارس ثاني للفريق.

May be an image of 1 person and text that says

الحارس الأسترالي صاحب الـ 29 عاما كان قد شارك الموسم الماضي في 14 مباراة، منهم ثلاثة مباريات بقميص أرسنال وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات.

ريال سوسيداد مات ريان برايتون أرسنال
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار – كارتيرون.. عن موسيماني والتحكيم وشيكابالا و"شعرت بالرغبة للعودة لـ الزمالك في هذه اللحظة" ساعة | الدوري المصري
سوسيداد يتعاقد مع مات ريان 3 ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك: ساسي يداعب مشاعر الجماهير.. ومن الصعب مناقشة عروض إمام عاشور 3 ساعة | الدوري المصري
إصابة ألفونسو ديفيز مع كندا 3 ساعة | أمريكا
عضو إدارة الزمالك: لا نعرف لماذا وضع اتحاد الكرة لقاء أسوان بين مباريات الدوري 4 ساعة | الدوري المصري
كايزر تشيفز: الأهلي هو المرشح.. ربما نحقق مفاجأة تُحدث صدمة في إفريقيا 4 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف – وجهتان نظر داخل الزمالك حول هوية لاعب الوسط الجديد 4 ساعة | ميركاتو
رسالة حزينة من راشفورد بعد خسارة إنجلترا ليورو 2020 4 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك