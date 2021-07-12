الزمالك: ساسي يداعب مشاعر الجماهير.. ومن الصعب مناقشة عروض إمام عاشور

يرى عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك، أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الذي لم يجدد تعاقده ولم يعد للنادي من تونس، يداعب مشاعر جماهير النادي.

وقال الدردير: "ظهور ساسي بقميص الزمالك على إنستاجرام؟ فرجاني ساسي يداعب مشاعر جماهير الزمالك لكنه لم يأتي لمصر للتفاوض. من الممكن أن يأتي إلى مصر ويتفاوض لتجديد عقده".

وشدد الدردير أنه من الصعب "مناقشة عروض احتراف إمام عاشور في الوقت الحالي"

وفي وقت سابق، تلقى إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، عرض احتراف من أحد الأندية التركية.

واجتمع إمام عاشور رفقة أحمد يحيى وكيله، مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وأخطره بالعرض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رئيس الزمالك أبلغ إمام عاشور بتمسك النادي باللاعب، وتأجيل مناقشة العرض إلى بعد انتهاء الموسم الجاري.

لبيب أخطر اللاعب أيضا بأن الفيصل سيكون لرأي الجهاز الفني، وعلى رأسهم باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق.

إمام عاشور تقبل الأمر ووعد بالتركيز في الأولمبياد رفقة منتخب مصر، ثم مع الزمالك حتى نهاية الموسم قبل مناقشة الأمر مجددا.

ويتواجد إمام عاشور ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة في البطولة، رفقة منتخبات إسبانيا، والأرجنتين، وأستراليا.