إصابة ألفونسو ديفيز مع كندا

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 23:52

كتب : عبد الرحمن فوزي

ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونيخ ضد الأهلي

تعرض ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب كندا للإصابة أثناء التدريبات استعدادا لخوض كأس الكونكاكاف الذهبية الخاصة بقارة أمريكا الشمالية.

وأعلن بايرن ميونيخ إصابة اللاعب بتمزق في أربطة الحاكل الخارجي.

كما أشار النادي إلى أن اللاعب قد غادر معسكر كندا وعاد لميونيخ من أجل بدء عمليات التأهيل.

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وعاد فريق بايرن ميونيخ للتدريبات وبدأ فترة الاعداد للموسم المقبل.

وفاز منتخب كندا في المباراة الأولى في الكأس الذهبية على مارتينيك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وأوقعت القرعة كندا في المجموعة الثانية بجانب مارتينيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وهايتي.

الكأس الذهبية كونكاكاف ألفونسو ديفيز بايرن ميونيخ
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