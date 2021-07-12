عضو إدارة الزمالك: لا نعرف لماذا وضع اتحاد الكرة لقاء أسوان بين مباريات الدوري

تعجب حسين السمري عضو مجلس إدارة الزمالك والمدير التنفيذي للنادي من قرار اتحاد الكرة بتحديد موعد مواجهة الأبيض ضد أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

وقال السمري لقناة صدى البلد: "اتحاد الكرة وضع مباراة نصف نهائي كأس مصر مع أسوان وسط زحمة جدول الدوري المضغوط في الأساس".

وأضاف "لا نعرف لماذا حدد اتحاد الكرة موعد المباراة وسط مباريات الدوري من دون مناسبة".

وأكمل "من غير المنطقي أن يصل فريق لنهائي كأس مصر وهناك فرق أخرى لم تلعب في دور الـ16 ويجب أن تكون جميع مراحل البطولة تُلعب في التوقيت ذاته".

وقرر الزمالك عدم قبوله إقامة مباراة أسوان في نصف نهائي كأس مصر، في توقيتها المعلن من قبل اتحاد الكرة المصري، وهو 9 أغسطس المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة أمس الأحد، تعديلات على جدولي الدوري وكأس مصر. (طالع التفاصيل)

ويواجه الزمالك، بحسب التعديلات، أسوان في نصف نهائي كأس مصر، يوم 9 أغسطس.

وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة: "تم وضع مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر وسط مباريات الدوري لضمان التكافؤ بينه وبين الأهلي ليلعب الفريقان كل 3 أيام".

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر، في وقت لم يلعب فيه الأهلي أو بيراميدز مباريات دور الـ 16 للبطولة، والتي سيخوضانها أمام إنبي وسموحة على الترتيب.

أما في الدوري، فرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 23 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي لعب 27 مباراة.