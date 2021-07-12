في الجول يكشف – وجهتان نظر داخل الزمالك حول هوية لاعب الوسط الجديد

شهدت الساعات الماضية بروز وجهتي نظر داخل نادي الزمالك، حول هوية لاعب الوسط الجديد الذي يعمل النادي على ضمه.

وعلم FilGoal.com، أن المسؤولين عن ملف الكرة في النادي، فاروق جعفر وحسين السيد، يفضلان ضم الفريق للاعب محلي في خط الوسط، عوضا عن فرجاني ساسي الراحل عن الفريق، مع رفض أي عروض للاعب وسط الفريق، إمام عاشور.

ويفضل الثنائي تركيز الإمكانيات المادية على ضم جناح أجنبي آخر مع استعادة محمد أوناجم أو رزاق سيسيه المعارين للوداد المغربي، والاتحاد السكندري، على الترتيب.

وفقا لما علمه FilGoal.com، أن لاعب طلائع الجيش مهند لاشين يأتي على رأس قائمة اهتمامات الثنائي.

صاحب الـ 25 عاما لعب 25 مباراة مع طلائع الجيش هذا الموسم، وسبق للاشين اللعب لأندية الإسماعيلي والأسيوطي قبل أن يتغير اسمه إلى بيراميدز.

وفي المقابل، يريد كارتيرون ضم لاعب وسط أجنبي بدلا من ساسي.

وكان كارتيرون قد أبدى إعجابه لاعب خط وسط موناكو السابق ومنتخب المغرب يوسف أيت بن ناصر لتعويض رحيل فرجاني ساسي.

وحال اتخاذ كارتيرون قراره بالموافقة على ضم اللاعب فهو لن يكلف الزمالك سوى راتبه إذ أنه بلا ناد بعد نهاية تعاقده مع موناكو.

ويستطيع اللاعب صاحب الـ24 عاما اللعب في مركزي رقم 6 و8 في وسط الملعب.

وبدأ أيت بن ناصر مسيرته في صفوف نادي نانسي الفرنسي ومنه انتقل إلى موناكو في عام 2016 على سبيل الإعارة.

وانضم إلى موناكو بعد ذلك وأعير لنادي كان ثم لسانت إيتيان ثم إلى بوردو في عام 2020.

وبعد ذلك أصبح اللاعب المغربي بلا ناد عقب نهاية تعاقده مع موناكو بنهاية الموسم المنصرم.

وإجمالا خاض يوسف أيت بن ناصر 137 مباراة مع مختلف فرق الدوري الفرنسي سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ستة آخرين.

وخاض بن ناصر 23 مباراة مع منتخب المغرب لم يسجل أو يصنع خلالهم، وكان ظهوره الأول مع أسود الأطلس في عام 2016 تحت قيادة إيرفي رينار.

وشارك في كأس أمم إفريقيا مع المغرب مرتين الأولى كبديل في نسخة 2017 ضد توجو.

كما أنه شارك مرتين في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر وكان ذلك ضد ناميبيا وجنوب إفريقيا.

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