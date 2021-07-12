موقف محرج لـ مصطفى محمد وجالاتاسراي في اليونان

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 22:43

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع جالاتاسراي

تعرض فريق المحترف المصري مصطفى محمد، جالاتاسراي التركي، لموقف محرج في اليونان.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وكان من المفترض أن يلعب جالاتاسراي ودية أمام فريق المحترف المصري الآخر، أحمد حسن "كوكا"، لكن السلطات اليونانية رفضت دخول الفريق التركي بسبب عدم اعتماد اليونان لفحوصات PCR التي قام بها الفريق التركي.

وأصدر جالاتاسراي بيانا قال فيه: "نفذنا كل ما طلبه الجانب اليوناني، مثل تحليل PCR ورابيد تيست قبل 48 ساعة من الدخول، بجانب شهادة الحصول على اللقاح".

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وأردف البيان "بعد ذلك قررت السلطات اليونانية عدم دخولنا لعدم قبول تحليل PCR الخاص بنا، وأمرونا بإعادة التحليل بأسلوب غير لائق".

وأفادت قناة النادي التركي، أن السلطات اليونانية لم تزود الفريق التركي حتى بالمياه خلال فترة الانتظار، ورفضوا منحهم مكانا للانتظار داخل المطار.

وأوضحت قناة النادي أن الفريق تم تزويده بالمياه فقط بعد تدخل السفير التركي لدى اليونان.

جالاتاسراي مصطفى محمد
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