اسكواش - هانيا الحمامي تنضم إلى وادي دجلة وتشارك ببطولة العالم

أعلن نادي وادي دجلة ضم هانيا الحمامي لاعبة الاسكواش المصنفة الخامسة عالميا.

وكشف نادي دجلة عن ضم هانيا الحمامي ضمن استراتيجية إدارة النادي لتدعيم الصفوف بالمواهب المميزة للمنافسة على الألقاب المحلية والدولية.

وتخوض هانيا الحمامي أولى تحدياتها مع نادي وادى دجلة، ببطولة العالم للاسكواش التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، والتي ستقام في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 إلى 22 يوليو الجاري.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة العالم مليون دولار مقسمة بين الفائزين من الجنسين ذكور وإناث.

وباتت هانيا الحمامي أحدث المنضمات لصفوف فريق وادى دجلة للاسكواش، والذي يضم نخبة من اللاعبات التي يشغلن مراكز متقدمة مثل نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا، واللاعبة روان رضا المصنفة 12 عالميا، ومنة حامد وميار هاني وجنا شيحة.

وتعد هانيا الحمامي إحدى بطلات مصر والعالم بلعبة الاسكواش رغم صغر سنها – إذ لم تتخطى 21 سنة - بدأت مشوارها مع الألقاب والبطولات في سن مبكرة بالفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة للناشئات، وبعدها وصلت للأدوار النهائية في عدد من البطولات، لتعاود التتويج ببطولة Slaight Music Granite المفتوحة عام 2017، وتستكمل مشوارها نحو البطولات وتفوز بكأسي Edinburgh Sports Club Open، Bahl and Gaynor Cincinnat.

وكان أكبر إنجاز لـ"الحمامي" الفوز ببطولة PSA World Tour، لتصبح ثاني أصغر فائزة بالبطولة، كما فازت ببطولة CIB بلاك بول المفتوحة للسيدات عام 2020، وهي في التاسعة عشرة من عمرها.