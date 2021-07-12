كيلليني: أهدي اللقب لأستوري

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 22:30

كتب : عبد الرحمن فوزي

دافيد أستوري

أهدى جيورجيو كيلليني لاعب منتخب إيطاليا لقب يورو 2020 لزميله السابق والراحل دافيد أستوري.

وفاز منتخب إيطاليا على إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

أستوري كان قد توفي أثناء نومه في فندق في معسكر لفيورنتينا في عام 2018.

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وقال كيلليني أثناء تكريم منتخب إيطاليا صباح اليوم من قبل رئيس الجمهورية: "أردنا تكريس الفوز لملايين الإيطاليين في العالم الذين لم يجعلونا نشعر بالوحدة، ورافقونا في رحلتنا".

واستمر "نهدي اللقب أيضا لدافيد أستوري، كنا نود أن يكون معنا هنا فهو دائما حاضر في قلوب جميع من قابلوه".

وتابع "هذه مجموعة لم تفقد قلبها أبدا، حتى في الصعوبات تدعم بعضها البعض وتضع مصلحة الفريق على الفرد".

وأضاف "نحن هنا اليوم ليس فقط بسبب ركلة ترجيح إضافية، ولكن لأننا تغيرنا من خلال مشاركة صداقتنا وهي واحدة من أجمل المشاعر في الحياة".

تتويج إيطاليا باليورو كان هو الثاني في تاريخها.

يورو 2020 إيطاليا جيورجيو كيلليني دافيد أستوري
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