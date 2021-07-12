كرة يد – قائمة منتخب مصر لـ طوكيو 2020.. الأحمر وزين والدرع يقودون الصفوف

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 21:57

كتب : FilGoal

كرة يد - منتخب مصر

يزين أسطورة كرة اليد المصرية أحمد الأحمر، ونجم برشلونة علي زين، ونجم الزمالك يحيى الدرع، قائمة منتخب مصر التي ستلعب أولمبياد طوكيو 2020.

واختار المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو 16 لاعبا لخوض غمار الأولمبياد هم..

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي

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الظهير الأيمن: يحيى خالد – أحمد الأحمر

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد "قداح"

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو"

الدائرة: إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – وسام نوار – أحمد عادل

الجناح الأيمن: محمد سند

الجناح الأيسر: عمر الوكيل "بكار" - سيف الدرع

وبالتالي، لم يضم المدرب خوسيه باروندو كل من أحمد خيري وأحمد مؤمن صفا وأكرم يسري ومحسن رمضان للقائمة النهائية.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية من الأولمبياد والتي تضم منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

ويرأس بعثة المنتخب أيمن صلاح.

وسوف يحصل الفريق على راحة غدا الثلاثاء ليدخل بعدها مباشرة الفريق فى معسكر مغلق لمدة يومين قبل التوجه إلى اليابان يوم 16 يوليو الجارى لخوض منافسات أولمبياد طوكيو.

كرة يد طوكيو 2020 قائمة منتخب مصر لكرة اليد
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