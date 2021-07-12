دي بول: سعيد بانضمامي لبطل الليجا..وولدت وأنا أشاهد سيميوني يلعب

أعرب رودريجو دي بول عن سعادته بالانضمام لصفوف أتليتكو مدريد والعمل تحت يد دييجو سيميوني مدرب الفريق.

وأعلن أتليتكو مدريد عن التعاقد مع دي بول لمدة خمس سنوات قادما من صفوف أودينيزي الإيطالي.

وقال دي بول في تصريحات لموقع النادي: "أنا سعيد جدا لأنني سألعب مع بطل الدوري الإسباني، وأعرف مسئولية ذلك".

واستمر "إنها خطوة رائعة في مسيرتي الكروية، خصوصا في ذلك التوقيت بعد فوزي بكوبا أمريكا، هذا يمنحني المزيد من القوة لتلبية كل التوقعات".

وتوج دي بول برفقة منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا بعد الفوز بهد دون مقابل على البرازيل في المباراة النهائية، وتمكن رودريجو من صناعة هدف المباراة الوحيد الذي سجله دي ماريا.

وتابع "أنا شغوف بكرة القدم، وبسبب الوقت الذي قضيته في إسبانيا أنا أعرف أتليتكو مدريد جيدا، وليس فقط عن طريق زملائي في المنتخب الذين يلعبون في الدوري الإسباني".

وكان دي بول قد لعب لصفوف فالنسيا في محطته الأولى في أوروبا في الفترة ما بين 2014 حتى 2016.

وأوضح "كوريا داعم كبير لي، لقد تحدث بشكل جيد جدا عن الفريق وفوق كل شيء فخور بانضمامي لنادي يمتلك مثل هؤلاء المشجعين الرائعين".

وأضاف "عندما بدأت الشائعات تنتشر عن إمكانية انضمامي للنادي، تلقيت عددا لا يحصى من رسائل الدعم من مشجعين الفريق، لقد أظهروا لي الكثير بالفعل مما يجعلني أشعر أنني جزء من العائلة وأنا متأكد أن ذلك سيجعلني أتكيف بشكل أسهل".

وشدد "أنا سعيد جدا لأنني قادر على العمل تحت قيادة سيميوني، أولا بسبب نوعية المدرب الذي هو عليها، إنه أحد أفضل المدربين في العالم".

وأتم "أنا أحب كرة القدم وأعيشها كل يوم، وقيادتي من قبل مدرب من عيار سيميوني أمر رائع، كما أنه يمنحك الفخر كواحد من أبناء الوطن، أحب أن أكون في خدمته لأنني ولدت وأنا أشاهده يلعب بقميص منتخب الأرجنتين".

دي بول هو الصفقة الثانية لأتليتكو مدريد في موسم الانتقالات الحالي بعد ماركوس باولو القادم من صفوف فلومينينزي البرازيلي.

وتوج أتليتكو مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وشارك دي بول الموسم الماضي في 38 مباراة مع أودينيزي في جميع البطولات، وتمكن خلالهم من تسجيل تسع أهداف وصناعة 11 آخرين.