لبيب متحدثا رسميا وتغيير في قطاع الناشئين.. 3 قرارات للجنة المديرة للزمالك

أعلن نادي الزمالك عن تغييرات في قطاع الناشئين، وكذلك عن تعيين رئيس اللجنة المديرة للنادي حسين لبيب، متحدثا رسميا بإسمها.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي: "قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في اجتماعها تعيين بدر حامد رئيسا لقطاعات الناشئين بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات".

ويخلف حامد، طارق يحيى نجم الزمالك السابق.

وأضاف النادي: "كما قررت اللجنة تعيين حسين لبيب المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، على أن تتعامل أجهزة الإعلام المختلفة وتستقي معلوماتها من المنظومة الإعلامية بالنادي فقط".

وأردف "واعتمدت اللجنة في اجتماعها أيضا تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من النشاط الرياضي بالنادي، ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي".

كما أعلنت اللجنة عن "تفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة، كما استعرض عضوا المجلس عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد النادي أو لمصلحة النادي أمام فيفا أو المحكمة الرياضية الدولية -كاس - وجددت اللجنة الثقة في الثلاثي لمواصلة التقاضي".