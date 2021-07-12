رسالة من لوك شاو لجماهير إنجلترا بعد خسارة اليورو

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 20:50

كتب : عبد الرحمن فوزي

لوك شو مع إنجلترا أمام اسكتلندا

أرسل لوك شاو رسالة لجماهير إنجلترا يعبر بها عن إحباطه بعد خسارة يورو 2020.

لوك شاو

النادي : مانشستر يونايتد

إنجلترا
يورو 2020

وفاز منتخب إيطاليا على إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال شاو في تصريحات للموقع الرسمي مانشستر يونايتد: "ساكا محطم يجب علينا جميعا أن ندعمه ونقف بجانبه، قلت له أن يبقي رأسه مرفوعا فكل شيء وارد في ركلات الترجيح، بكل تأكيد سيتعلم من هذه التجربة".

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وتابع "ليس ساكا فقط يجب علينا أن ندعم راشفورد وسانشو أيضا نحن نفوز كفريق ونخسر كفريق، لا يتحمل أفراد مسئولية الهزيمة".

واستمر "النتيجة كانت محبطة بكل تأكيد لم يكن هذا ما نريده، كنا نشعر أننا نسير في الطريق الصحيح ولم تنقصنا الثقة قبل مباراة اليوم، قدمنا كل ما بوسعنا ولكن لم يحالفنا الحظ، إنها خطوة إيجابية على أية حال أول نهائي أوروبي لنا في التاريخ ولكن لم نحظى بالنهاية التي كنا نتمناها".

وأتم "الشعور بالهزيمة مؤلم للغاية ولكنها لم تؤثر على وحدتنا ودعمنا لبعضنا، وأعتقد أن هذا وضح في مواساتنا للاعبين الذين أخفقوا في تنفيذ ركلات الترجيح".

وأحرز شاو هدف إنجلترا الوحيد في المباراة، ولكن ليوناردو بونوتشي قد تمكن من إدراك هدف التعادل لإيطاليا.

تتويج منتخب إيطاليا باليورو هو الثاني في تاريخه.

يورو 2020 لوك شاو إنجلترا
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