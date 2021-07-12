كين للمسيئين للاعبي إنجلترا: أنتم لستم مشجعين ولا نريدكم

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 20:11

كتب : عبد الرحمن فوزي

هاري كين - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

أرسل هاري كين قائد منتخب إنجلترا رسالة دعم لزملائه الذين أضاعوا ركلات الترجيح أمام إيطاليا، بعد الإساءات التي تعرضوا لها.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

إنجلترا
يورو 2020

وتوج منتخب إيطاليا بـ يورو 2020 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأضاع كل من بوكايو ساكا، وجيدون سانشو، وماركوس راشفورد ركلات الترجيح التي سددوها.

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وتعرض الثلاثي بإهانات عنصرية على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء المباراة.

وكتب كين عبر حسابه على تويتر: "ثلاثة من الشباب الذين كانوا لامعين طوال الصيف كان لديهم الشجاعة للتقدم وتسديد ركلات الترجيح، عندما كانت المخاطرة كبيرة".

واستمر "إنهم يستحقون الدعم وليس الإساءة العنصرية الدنيئة التي تعرضوا لها منذ الليلة الماضية، إذا كنت تسئ معاملة أي شخص على وسائل التواصل الاجتماعي فأنت لست من إنجلترا ولا مشجع ولا نريدك".

تتويج إيطاليا باليورو كان هو الثاني في تاريخها.

يورو 2020 هاري يكين
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