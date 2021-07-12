سيقاتل ضد ميسي.. دي بول إلى أتليتكو مدريد رسميا

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 19:31

كتب : عبد الرحمن فوزي

رودريجو دي بول

سيقاتل ضد ميسي.. دي بول إلى أتليتكو مدريد رسميا

رودريجو دي بول

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

"سأدخل الحرب وأقاتل من أجل ميسي". هكذا صرح رودريجو دي بول أثناء مزاملته لميسي في الأرجنتين في كوبا أمريكا، والآن سيتحتم عليه الحرب والقتال من جديد تحت قيادة سيميوني ولكن ضد ليونيل.

أعلن أتليتكو مدريد في بيان رسمي عن ضم رودريجو دي بول قادما من صفوف أودينيزي الإيطالي.

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وأشار النادي في البيان إلى أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة خمس سنوات حتى 2026.

وفقا للتقارير فإن الصفقة قد كلفت أتليتكو مدريد نحو 35 مليون يورو.

كان رودريجو دي بول قد ساهم في فوز الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا، وتمكن من صنع هدف المباراة النهائية الوحيد أمام البرازيل الذي سجله أنخيل دي ماريا.

دي بول كان قد صرح خلال البطولة أنه سيقاتل من أجل ميسي ومن أجل تحقيقه لبطولة دولية مع الأرجنتين، ولكن حاليا دي بول أصبح منافسا لميسي وانضم لأتليتكو مدريد وهو الفريق الذي ينافس برشلونة على لقب الدوري الإسباني بجانب ريال مدريد.

وسيتدرب دي بول تحت قيادة دييجو سيميوني المدرب الذي يجعل لاعبوه محاربين، لذلك فد يضطر دي بول لركل ميسي لمحاولة إيقافه.

دي بول هو الصفقة الثانية لأتليتكو مدريد في موسم الانتقالات الحالي بعد ماركوس باولو القادم من صفوف فلومينينزي البرازيلي.

وتوج أتليتكو مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وشارك دي بول الموسم الماضي في 38 مباراة مع أودينيزي في جميع البطولات، وتمكن خلالهم من تسجيل تسع أهداف وصناعة 11 آخرين.

رودريجو دي بول أتليتكو مدريد
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