برونو عن كيلليني: يا له من ظاهرة

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 18:26

كتب : عبد الرحمن فوزي

كيلليني وبرونو فيرنانديز

نشر برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال عبر حسابه على إنستجرام رسالة مدح لجورجيو كيلليني مدافع منتخب إيطاليا، بعد فوزه بـ يورو 2020.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

جيورجيو كيلليني

النادي : يوفنتوس

يورو 2020

وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بعد الفوز في المباراة النهائية على إنجلترا بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وجاءت رسالة برونو لكيلليني كالتالي:

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"يا له من ظاهرة، واحد من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه، أنت تستحق ذلك الكأس".

"عندما يفهمون المهارات الفنية للمدافعين كما يجب أن تكون، الدفاع والقيادة مثل ما تفعل، حينها سيفهمون أنك أيضا لاعب تكتيكي أيضا".

تتويج إيطاليا باليورو كان هو الثاني في تاريخها.

وكان برونو فيرنانديز قد شارك في البطولة مع منتخب البرتغال، لكن خرج من دور الـ 16 بعد الهزيمة من بلجيكا بهدف دون مقابل.

برونو فيرنانديز جيورجيو كيلليني إيطاليا يورو 2020
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