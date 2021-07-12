كرة سلة - منتخب مصر للسيدات يهزم جنوب السودان في افتتاح تصفيات بطولة إفريقيا

نجح المنتخب المصري لكرة السلة سيدات من الفوز في أول مبارياته بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت 2021 على حساب منتخب جنوب السودان.

وتمكن منتخب الفراعنة تحت قيادة إيهاب الألفي من الفوز بنتيجة 95/65 على فريق جنوب السودان في اللقاء الذي أقيم بينهما على صالة كيجالي رواندا.

وتسيد المنتخب المصري المباراة بالكامل، حيث أنهى الربع الأول من اللقاء لصالحه بنتيجة 36/19 قبل أن ينتهي الربع الثاني والشوط الأول من اللقاء بنتيجة 56/42.

وفي الربع الثالث، واصل المنتخب المصري تقديم عروضه الجيدة وأنهى الـ 10 دقائق الثالثة من المباراة لصالحه بنتيجة 80/56 قبل أن تنتهي المباراة في شوطها الأخير بنتيجة 95/65.

ويخوض المنتخب المصري مباراته الثانية مساء الثلاثاء أمام رواندا في السادسة مساءً أما المباراة الثالثة فتقام في الثالثة عصر الأربعاء أمام منتخب كينيا ثم يتم ترتيب المنتخبات وفقًا لنتائجهم في المواجهات من دور واحد.

وسيحصل المنتخب المصري على راحة مثل باقي المنتخبات يوم الخميس، على أن تقام مواجهات نصف النهائي يوم الجمعة بين الأول والرابع من طرف والثاني والثالث من طرف ثم يتأهل الفائزان في المباراتين إلى المباراة النهائية يوم السبت.