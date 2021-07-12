"أنت ملهمي وستظل دائما بطلا".. خطاب من أحد الأطفال لراشفورد ردا على العنصرية

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 17:18

كتب : محمود ضياء

ماركوس راشفورد

أظهر أحد الأطفال تعاطفه مع ماركوس راشفورد لاعب منتخب إنجلترا بعد الإساءة التي تعرض لها أمس.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

إنجلترا
يورو 2020

وخسرت إنجلترا نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتعرض الثلاثي ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا وجادون سانشو الذين أهدروا ركلات الترجيح لإساءات عنصرية من البعض بعد المباراة.

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وأظهرت عديد الأندية الإنجليزية التعاطف مع اللاعبين مع بيان قوي من الاتحاد الإنجليزي ضد العنصرية.

التعاطف انتقل لمرحلة أخرى بعد الرد على تحطيم جدارية لراشفورد في إنجلترا بإرسال رسائل دعم للاعب عليها مع محاولة تغطية المناطق المحطمة منها.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك حيث قام أحد الأطفال بإرسال رسالة لماركوس راشفورد لإظهار التعاطف معه

وقال الطفل: "عزيزي ماركوس راشفورد، أتمنى ألا تحزن لفترة طويلة لأنك شخص جيد. في العام الماضي ألهمتني لمساعدة الأشخاص الأقل حظًا مني ثم أمس ألهمتني مجددًا لأكون دائمًا شجاعا، أنا فخور بك وستظل دائمًا بطلا".

يذكر أن المنتخب الإنجليزي كان قد نجح في الوصول للمباراة النهائية في اليورو للمرة الأولى في تاريخه.

راشفورد إنجلترا ساكا سانشو العنصرية يورو 2020
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