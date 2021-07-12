الاحتفالات تسيطر على صور أغلفة كبرى الصحف الإيطالية بعد التتويج بـ يورو 2020

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 16:59

كتب : FilGoal

احتفالات إيطالية جامحة بالفوز بـ يورو 2020

احتفت الصحف الإيطالية بمنتخب بلادها الذي توج بلقب يورو 2020 على حساب المنتخب الإنجليزي وسط جماهيره بملعب ويمبلي.

وتوج المنتخب الإيطالي باللقب بعد الفوز على منتخب إنجلترا بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويستعرض FilGoal.com صور كبرى الصحف الإيطالية.

أخبار متعلقة
لاعبو إنجلترا بعد نهائي اليورو: استقيظنا على آلام أكبر.. وما حدث مجرد بداية في بيان.. الاتحاد الإنجليزي يدين العنصرية ضد ثلاثي المنتخب الحسرة تسيطر على صور أغلفة الصحف الإنجليزية بعد خسارة يورو 2020 الأسعد في العالم.. جورجينيو وإيمرسون ينضمان للكبار عبر التاريخ

لا جازيتا ديلو سبورت

في ويمبلي هناك حفلة بعد ركلات الترجيح

جميل جدا.. إيطاليا بطلة أوروبا

إنجلترا تقدمت مبكرا، أدرك بونوتشي التعادل. بطل الأبطال هو دوناروما، ضد ركلتي جزاء وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

مانشيني يبكي على كتف فيالي

نحن رائعون وهذه مجرد البداية

كورييري ديلو سبورت

جنون الأتزوري في ويمبلي.. نحن أبطال أوروبا

هي لنا!

إيطاليا تغلبت على إنجلترا بركلات الترجيح، والطليان في الشوارع للاحتفال بالكأس

الدقائق الـ120 انتهت بالتعادل 1-1، ودوناروما كان حاسما

دموع فرح مانشيني

كرة القدم عادت إلى بيتها

توتو سبورت

إيطاليا بطلة أوروبا: الإنجليز يخسرون بركلات الترجيح

نحن فقط الأبطال

شكرا مانشيني صاحب البصيرة الرائعة

واستعادت إيطاليا اللقب القاري بعد غياب 53 عاما بينما خسرت إنجلترا أول نهائي لها في البطولة.

وبذلك أصبح رصيد إيطاليا لقبين مثل فرنسا بينما الرقم القياسي من نصيب ألمانيا وإسبانيا بثلاثة تتويجات.

إيطاليا إنجلترا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
غزل المحلة يكشف لـ في الجول تفاصيل محاولة اعتداء مهاجم الفريق على أحد الصحفيين 28 ثاتيه | الدوري المصري
"أنت ملهمي وستظل دائما بطلا".. خطاب من أحد الأطفال لراشفورد ردا على العنصرية 33 دقيقة | يورو 2020
ألعاب الأولمبياد - التنس.. لعبة الملوك والنبلاء 45 دقيقة | طوكيو 2020
الاحتفالات تسيطر على صور أغلفة كبرى الصحف الإيطالية بعد التتويج بـ يورو 2020 52 دقيقة | يورو 2020
هل اقتربت؟ سكاي: ريال مدريد يمنح الإذن لـ يونايتد للتفاوض مع فاران ساعة | ميركاتو
مدرب كايزر تشيفز السابق: قدرات الأهلي تصعب النهائي على الفريق ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدافع كايزر تشيفز: مواجهة الأهلي ستكون حربا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اختبر معلوماتك عن نهائي إفريقيا 2001 بين الأهلي وصنداونز 2 ساعة | اختبار في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك