الاحتفالات تسيطر على صور أغلفة كبرى الصحف الإيطالية بعد التتويج بـ يورو 2020

احتفت الصحف الإيطالية بمنتخب بلادها الذي توج بلقب يورو 2020 على حساب المنتخب الإنجليزي وسط جماهيره بملعب ويمبلي.

وتوج المنتخب الإيطالي باللقب بعد الفوز على منتخب إنجلترا بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويستعرض FilGoal.com صور كبرى الصحف الإيطالية.

لا جازيتا ديلو سبورت

في ويمبلي هناك حفلة بعد ركلات الترجيح

جميل جدا.. إيطاليا بطلة أوروبا

إنجلترا تقدمت مبكرا، أدرك بونوتشي التعادل. بطل الأبطال هو دوناروما، ضد ركلتي جزاء وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

مانشيني يبكي على كتف فيالي

نحن رائعون وهذه مجرد البداية

كورييري ديلو سبورت

جنون الأتزوري في ويمبلي.. نحن أبطال أوروبا

هي لنا!

إيطاليا تغلبت على إنجلترا بركلات الترجيح، والطليان في الشوارع للاحتفال بالكأس

الدقائق الـ120 انتهت بالتعادل 1-1، ودوناروما كان حاسما

دموع فرح مانشيني

كرة القدم عادت إلى بيتها

توتو سبورت

إيطاليا بطلة أوروبا: الإنجليز يخسرون بركلات الترجيح

نحن فقط الأبطال

شكرا مانشيني صاحب البصيرة الرائعة

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واستعادت إيطاليا اللقب القاري بعد غياب 53 عاما بينما خسرت إنجلترا أول نهائي لها في البطولة.



























































وبذلك أصبح رصيد إيطاليا لقبين مثل فرنسا بينما الرقم القياسي من نصيب ألمانيا وإسبانيا بثلاثة تتويجات.