ألعاب الأولمبياد - كرة اليد.. لعبة جماعية تعاظمت شعبيتها في مصر

كرة اليد هي رياضة جماعية ضمن الألعاب الأولمبية وتعاظمت شعبيتها في مصر مؤخرا.

ويستعرض لكم FilGoal.com الألعاب الأولمبية ويشرح طريقة لعبها.

قوانين كرة اليد

عدد أفراد الفريق 7 لاعبين (بينهم حارس مرمى).

حتى تفوز عليك ببساطة تسجيل أهداف أكثر من منافسك مع نهاية اللقاء، ومدة المباراة 60 دقيقة مُقسمة بالتساوي على شوطين.

الملعب يتواجد داخل صالة مغطاة، ويحتوي على مرميين، في كرة اليد مساحة مُحرّمة تُعرف بمنطقة المرمى أو خط الـ6 أمتار.

لا يُسمَح بأي لاعب من الفريقين بالتمركز داخل المنطقة المحرمة باستثناء حارس مرمى الفريق المُدافع.

لا يمكن للاعب الركض بالكرة دون ضربها في الأرض لأكثر من 3 خطوات.

لا يُسمَح بمحاولة افتكاك الكرة أو ضربها طالما كانت في يد المنافس.

لا يُسمَح للمهاجم بالاصطدام بالمدافع الثابت، وتلك مخالفة ينتج عنها خطأ مهاجم.

الاستحواذ على الكرة دون هجوم ومحاولة التسجيل ينتج عنه مخالفة اللعب السلبي وبالتالي فقدان الكرة.

ليس هناك عدد ثوانٍ محدد قبل أن يرفع الحكم يده بإشارة اللعب السلبي، يُترَك تقديرها للحكم بناءً على سلوك الفريق.

منذ لحظة إشارة الحكم باللعب السلبي، أمام الفريق 7 تمريرات لإنهاء هجمته وإلا فقد الكرة.

التغييرات مفتوحة في كرة اليد، وعادةً تحدث في كل هجمة وفقًا لوضع الفريق ما إذا كان هجوميًا أو دفاعيًا.

كل فريق يُسمَح له بـ 3 أوقات مستقطعة في المباراة، بحد أقصى 2 في كل شوط.

يجب أن تكون مستحوذًا على الكرة حتى يطلب المدرب الوقت المستقطع.

المخالفات القوية عقوبتها الإيقاف لمدة دقيقتين للاعب وبالتالي نقص عددي لفريقه.

لو حصل اللاعب على إيقاف لدقيقتين 3 مرات يتم استبعاده نهائيًا من المباراة.

يُسمَح للمدربين بإخراج حارس المرمى وإدخال لاعب إضافي أثناء الهجوم، ويحدث ذلك عادةً أثناء النقص العددي لتحقيق التوازن مع الفريق المنافس.

في حال التعادل بمباراة إقصائية، يتم مد المباراة لـ 10 دقائق أخرى، وفي حال استمرار التعادل، تمتد المباراة لـ 10 دقائق أخرى، وبعدها إذا استمر التعادل، يتم اللجوء إلى الرميات الجزائية.

المباراة تُدار بواسطة حكمين يتمتعان بنفس الصلاحيات، أحدهما يتمركز في عمق الملعب والآخر بجوار المرمى، ويتبادلان الأدوار بحسب الجهة التي تتواجد فيها الهجمة.

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