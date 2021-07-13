ألعاب الأولمبياد - كرة اليد.. لعبة جماعية تعاظمت شعبيتها في مصر

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 12:56

كتب : زكي السعيد

كرة اليد الأولمبياد طوكيو

كرة اليد هي رياضة جماعية ضمن الألعاب الأولمبية وتعاظمت شعبيتها في مصر مؤخرا.

ويستعرض لكم FilGoal.com الألعاب الأولمبية ويشرح طريقة لعبها.

قوانين كرة اليد

أخبار متعلقة
يد - الودية الأخيرة استعدادا لـ طوكيو.. منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا كرة يد - استعدادا لـ طوكيو.. منتخب مصر يهزم البرازيل وديا اللجنة الطبية الأولمبية تكشف آخر التعليمات لـ أولمبياد طوكيو إقامة منافسات أولمبياد طوكيو بدون حضور جماهيري

عدد أفراد الفريق 7 لاعبين (بينهم حارس مرمى).

حتى تفوز عليك ببساطة تسجيل أهداف أكثر من منافسك مع نهاية اللقاء، ومدة المباراة 60 دقيقة مُقسمة بالتساوي على شوطين.

الملعب يتواجد داخل صالة مغطاة، ويحتوي على مرميين، في كرة اليد مساحة مُحرّمة تُعرف بمنطقة المرمى أو خط الـ6 أمتار.

لا يُسمَح بأي لاعب من الفريقين بالتمركز داخل المنطقة المحرمة باستثناء حارس مرمى الفريق المُدافع.

لا يمكن للاعب الركض بالكرة دون ضربها في الأرض لأكثر من 3 خطوات.

لا يُسمَح بمحاولة افتكاك الكرة أو ضربها طالما كانت في يد المنافس.

لا يُسمَح للمهاجم بالاصطدام بالمدافع الثابت، وتلك مخالفة ينتج عنها خطأ مهاجم.

الاستحواذ على الكرة دون هجوم ومحاولة التسجيل ينتج عنه مخالفة اللعب السلبي وبالتالي فقدان الكرة.

ليس هناك عدد ثوانٍ محدد قبل أن يرفع الحكم يده بإشارة اللعب السلبي، يُترَك تقديرها للحكم بناءً على سلوك الفريق.

منذ لحظة إشارة الحكم باللعب السلبي، أمام الفريق 7 تمريرات لإنهاء هجمته وإلا فقد الكرة.

التغييرات مفتوحة في كرة اليد، وعادةً تحدث في كل هجمة وفقًا لوضع الفريق ما إذا كان هجوميًا أو دفاعيًا.

كل فريق يُسمَح له بـ 3 أوقات مستقطعة في المباراة، بحد أقصى 2 في كل شوط.

يجب أن تكون مستحوذًا على الكرة حتى يطلب المدرب الوقت المستقطع.

المخالفات القوية عقوبتها الإيقاف لمدة دقيقتين للاعب وبالتالي نقص عددي لفريقه.

لو حصل اللاعب على إيقاف لدقيقتين 3 مرات يتم استبعاده نهائيًا من المباراة.

يُسمَح للمدربين بإخراج حارس المرمى وإدخال لاعب إضافي أثناء الهجوم، ويحدث ذلك عادةً أثناء النقص العددي لتحقيق التوازن مع الفريق المنافس.

في حال التعادل بمباراة إقصائية، يتم مد المباراة لـ 10 دقائق أخرى، وفي حال استمرار التعادل، تمتد المباراة لـ 10 دقائق أخرى، وبعدها إذا استمر التعادل، يتم اللجوء إلى الرميات الجزائية.

المباراة تُدار بواسطة حكمين يتمتعان بنفس الصلاحيات، أحدهما يتمركز في عمق الملعب والآخر بجوار المرمى، ويتبادلان الأدوار بحسب الجهة التي تتواجد فيها الهجمة.

ألعاب الأولمبياد كرة يد أولمبياد طوكيو طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
ستوريدج تحت الاختبار في مايوركا 31 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير يوناني: طرد وردة من تدريب باوك بسبب سوء السلوك 50 دقيقة | المحترفون
نهائي إفريقيا - طه إسماعيل لـ في الجول: الأهلي يحتاج "الطريق الدائري" للتغلب على كايزر تشيفز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حكاية أحد أكبر إنجازات الحضارة البشرية ساعة | طوكيو 2020
طارق السيد مديرا فنيا للترسانة 2 ساعة | مصر
سولشاير: راشفورد سيتقدم لتسديد ركلات الجزاء في يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
نهائي إفريقيا - شادي محمد لـ في الجول: الأهلي يحتاج لثلاثي الوسط أمام كايزر تشيفز 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اختبر معلوماتك – إلى أي مدى تتذكر نجمة الأهلي الرابعة؟ 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك